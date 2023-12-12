周海媚過世！30年前美照出土 顏值贏過周芷若、成了全香港的情人
香港女星周海媚的公司今（12）日晚間證實，周海媚已在11日離開大家，享年57歲。長相甜美的她，過去因演出改編自金庸小說的《倚天屠龍記》周芷若一角打開知名度，因此獲封「最美周芷若」美譽；她過去也曾和周星馳、梅豔芳出演電影《逃學威龍3之龍過雞年》，驚人美貌被稱作是「全香港的情人」。
記者陳雅蘭／綜合報導
《倚天屠龍記》周芷若的角色容顏秀麗、出塵如仙，是絕頂的美人胚子，因此歷代演出周芷若的演員，各個都是女神顏值，包含趙雅芝、鄧萃雯、黎姿、佘詩曼、高圓圓、祝緒丹等。而1994年，周海媚演出台灣版《倚天屠龍記》，從她出眾的外貌，到裝扮、表情、 眼神、性格、舉止，都被粉絲指是最接近小說版的周芷若。
因為周海媚長太美，作者金庸不只肯定，更笑說：「早知道周芷若這麼美，我就把结局寫成周芷若和張無忌在一起了！」周海媚更被喻為是史上「最美周芷若」，演藝事業也因此邁入巔峰。
事實上，早在「最美周芷若」前，周海媚1993年曾跟周星馳、梅豔芳合作演電影《逃學威龍3之龍過雞年》，她片中飾演的「程文靜」絕頂顏值以及時髦的穿搭風格，已讓影迷印象深刻；亦認為這是周海媚在「最美周芷若」之前，她「最美」的角色，同時稱她是「全香港的情人」。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 周海媚小檔案
年齡：57歲
綽號：最美周芷若、海味、凍齡女神
出道過程：1985年參加TVB香港小姐選美比賽落選後出道
感情：曾和港星呂良偉有1年婚姻、與建築師男友交往12年分手
代表作：電視劇《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《今生今世》、《縱橫四海》、《大鬧廣昌隆》
近況：2018年10月來台灣參加第53屆電視金鐘獎頒獎典禮，與張軒睿擔任頒獎嘉賓