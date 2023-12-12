快訊／周海媚因病醫治無效！公司證實過世　享年57歲

周海媚從周芷若演到滅絕師太！5年前最後來台　不在意老了長皺紋

▲周海媚5年前最後來台參加金鐘獎，不在意老了長皺紋，從周芷若演到滅絕師太。（圖／NOWnews資料照）
▲周海媚5年前最後來台參加金鐘獎，不在意老了長皺紋，從周芷若演到滅絕師太。（圖／NOWnews資料照）

記者蔡依庭／綜合報導

周海媚今（12）日被經紀公司、母親證實因病，在昨天已經離世，享年57歲。回溯她最令人懷念的經典之作，絕對是電視版《倚天屠龍記》，讓她紅翻中港台，被封為「最美周芷若」。她最後一次來台，是在5年前受金鐘獎邀請擔任頒獎人，還誇頒獎搭檔張軒睿長得帥，透露保養祕方就是「多睡覺」。

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▲周海媚從周芷若演到滅絕師太，5年前最後來台參加金鐘獎，不在意老了長皺紋。（圖／NOWnews資料照）
▲周海媚參加第53屆金鐘獎，美豔輾壓紅毯。（圖／NOWnews資料照）
5年前，周海媚出席第53屆金鐘獎，對於被封「永遠的周芷若」，她笑說，90年代觀眾很愛看戲也很入戲。後來中國再度翻拍《倚天屠龍記》，周海媚從「周芷若」一角晉升飾演「滅絕師太」，她表示，不同年紀就要演出不同角色，「這角色很氣派，當然不可能再演周芷若了。」

她為了改變觀眾對她楚楚可憐的印象，在古裝仙俠劇《香蜜沉沉燼如霜》飾演反派心機角色「天后荼姚」，精湛演技再度讓她本人和角色又劃上等號。周海媚一直以來都保養得宜，也不避諱談年紀，但也坦承其實臉上多了好幾條皺紋，對她來說，保持青春的祕方是多睡覺，並說：「青春不會永遠，心態很重要，要懂得怎樣去活，要能跟得上時代。」

▲周海媚檔案。（圖／周海媚微博、NOWnews製圖）
▲周海媚檔案。（圖／周海媚微博、NOWnews製圖）
周海媚小檔案

年齡：57歲

綽號：最美周芷若、海味、凍齡女神

出道過程：1985年參加TVB香港小姐選美比賽落選後出道

感情：曾和港星呂良偉有1年婚姻、與建築師男友交往12年分手

代表作：電視劇《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《今生今世》、《縱橫四海》、《大鬧廣昌隆》

近況：2018年10月來台灣參加第53屆電視金鐘獎頒獎典禮，與張軒睿擔任頒獎嘉賓


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