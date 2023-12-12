周海媚從周芷若演到滅絕師太！5年前最後來台　不在意老了長皺紋

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她為了改變觀眾對她楚楚可憐的印象，在古裝仙俠劇《香蜜沉沉燼如霜》飾演反派心機角色「天后荼姚」，精湛演技再度讓她本人和角色又劃上等號。周海媚一直以來都保養得宜，也不避諱談年紀，但也坦承其實臉上多了好幾條皺紋，對她來說，保持青春的祕方是多睡覺，並說：「青春不會永遠，心態很重要，要懂得怎樣去活，要能跟得上時代。」
周海媚小檔案
年齡：57歲
綽號：最美周芷若、海味、凍齡女神
出道過程：1985年參加TVB香港小姐選美比賽落選後出道
感情：曾和港星呂良偉有1年婚姻、與建築師男友交往12年分手
代表作：電視劇《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《今生今世》、《縱橫四海》、《大鬧廣昌隆》
近況：2018年10月來台灣參加第53屆電視金鐘獎頒獎典禮，與張軒睿擔任頒獎嘉賓
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年齡：57歲
綽號：最美周芷若、海味、凍齡女神
出道過程：1985年參加TVB香港小姐選美比賽落選後出道
感情：曾和港星呂良偉有1年婚姻、與建築師男友交往12年分手
代表作：電視劇《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《今生今世》、《縱橫四海》、《大鬧廣昌隆》
近況：2018年10月來台灣參加第53屆電視金鐘獎頒獎典禮，與張軒睿擔任頒獎嘉賓
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