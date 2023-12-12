周海媚過世！才剛過57歲生日 最後「7秒倩影」曝光惹鼻酸
今（12）日晚間稍早周海媚的工作室發出聲明，證實周海媚在12月11日離世，享年57歲，消息震驚各界，其實周海媚6天前才剛迎來57歲生日，還在微博貼出7秒的影片，沒想到影片卻成了她留在世上最後的倩影，讓粉絲們難過不已。
記者吳雨婕／綜合報導
周海媚於12月6日迎來57歲生日，她在微博曬出7秒影片，影片中，她頂著一頭俏麗髮型，搭配白色圍巾與紅色大衣，化著淡妝，氣色看起來非常好，對著鏡頭露出溫暖的微笑，女神般的姿態，讓人看見都移不開目光，她在微博上發文寫道：「今天，57歲啦！感恩你們多年來的喜愛和陪伴，願大家健康、平安、喜樂。」至於周海媚生前最後一次公開亮相，則是在上個月出席第九屆雅安大熊貓與自然電影周活動。
粉絲當時看到慶生影片，在留言區留言祝福，而在稍早周海媚過世的消息傳出後，粉絲紛紛湧入留言區表示：「姐姐一路走好，願天堂沒有病痛」、「我不相信妳走了」、「剛過完生日，怎麼就突然病了」。
周海媚的工作室於今日晚間發出聲明：「海媚姐因病醫治無效，於2023年12月11日離開了我們，願天堂沒有疾病，願來生我們再相識！」家人則表示：「親愛的海媚，希望你到了另一個世界會繼續快樂，家人以你為榮。」
周海媚小檔案
年齡：57歲
綽號：最美周芷若、海味、凍齡女神
出道過程：1985年參加TVB香港小姐選美比賽落選後出道
感情：曾和港星呂良偉有1年婚姻、與建築師男友交往12年分手
代表作：電視劇《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《今生今世》、《縱橫四海》、《大鬧廣昌隆》
近況：2018年10月來台灣參加第53屆電視金鐘獎頒獎典禮，與張軒睿擔任頒獎嘉賓