周海媚離世！曾是「香港TVB當家花旦」 舊東家悲痛發聲
香港女星周海媚於昨（11）日傳出離世消息，而在今（12）日稍早她的工作室發出聲明證明消息屬實，噩耗發布後，各界發文哀悼，周海媚生前曾是TVB的當家花旦，拍攝過多部作品，而剛剛TVB發出聲明悼念，「好戲之人離世，實在值得觀眾永遠懷念。」
記者吳雨婕／綜合報導
TVB（無綫）於稍早發出聲明，表示：「前無綫藝員周海媚因病離世，無綫電視深表惋惜，並向其家人致以深切慰問。周海媚曾效力無綫多年，拍攝過多部劇集，包括《流氓大亨》、《赤腳紳士》、《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《情濃大地》等，其後演出《大鬧廣昌隆》一劇，人氣急升，演技大受讚賞。好戲之人離世，實在值得觀眾永遠懷念！」
周海媚是TVB旗下藝人期間，拍攝了多部叫好叫座的作品，無論是《流氓大亨》、《生命之旅》還是《義不容情》，人氣都很高，讓她迅速成為無線電視當紅花旦，之後陸續演出許多大製作的作品，如《笑傲在明天》、《今生無悔》、《怒劍嘯狂沙》等，而這些經典作品除了為她奠定當家花旦基礎，也獲得大批粉絲喜愛。
周海媚小檔案
年齡：57歲
綽號：最美周芷若、海味、凍齡女神
出道過程：1985年參加TVB香港小姐選美比賽落選後出道
感情：曾和港星呂良偉有1年婚姻、與建築師男友交往12年分手
代表作：電視劇《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《今生今世》、《縱橫四海》、《大鬧廣昌隆》
近況：2018年10月來台灣參加第53屆電視金鐘獎頒獎典禮，與張軒睿擔任頒獎嘉賓
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