周海媚病逝前夫發聲了！呂良偉悲喊：聽到這個消息久久不能平靜

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▲周海媚檔案。（圖／周海媚微博、NOWnews製圖）

周海媚小檔案年齡：57歲綽號：最美周芷若、海味、凍齡女神出道過程：1985年參加TVB香港小姐選美比賽落選後出道感情：曾和港星呂良偉有1年婚姻、與建築師男友交往12年分手代表作：電視劇《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《今生今世》、《縱橫四海》、《大鬧廣昌隆》近況：2018年10月來台灣參加第53屆電視金鐘獎頒獎典禮，與張軒睿擔任頒獎嘉賓