快訊／周海媚因病醫治無效！公司證實過世　享年57歲

周海媚病逝前夫發聲了！呂良偉悲喊：聽到這個消息久久不能平靜

記者蔡依庭／綜合報導

周海媚今（12）日被經紀公司、母親證實因病在昨天離世，享年57歲。她的前夫呂良偉晚間在微博寫下：「太突然了！海味（周海媚暱稱），一路走好，聽到這個消息久久不能平靜，謝謝妳帶給世界這麽多美好，願妳在另一個世界繼續歡笑。希望家人節哀，保重身體。」

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1986年，周海媚與呂良偉合作電視劇《小島風雲》相識相戀，交往2年後在美國舊金山結婚，但短短1年就離婚收場。據傳，他們離婚原因是當時呂良偉父親需要人照顧，但才22歲的周海媚忙於演藝事業，加上自幼受家人寵愛，不太會照顧人，才和呂良偉產生爭執，愛情也就此滅了。另外還有一傳說是，因為黎明的介入，但後來呂良偉親自否認。

▲周海媚（左）和呂良偉曾有段短暫的婚姻。（圖／翻攝芒果媽媽微博）
▲周海媚（左）和呂良偉曾有段短暫的婚姻。（圖／翻攝芒果媽媽微博）
呂良偉曾在自傳談起這段婚姻，「海媚是演員，生活很不規律，每天半夜睡，第2天下午才起，讓我父親很不習慣。」而2人是在舊金山申請結婚，規定要在1年內辦完結婚手續才生效，但不到1年就分手收場，所以算是申請失效，在法律上2人其實從來就不是夫妻，不過他們即使事後再見也不曾尷尬。

除了呂良偉，周海媚好友「最帥展昭」何家勁在微博發文，難過寫下：「天妒紅顏！海媚一路走好！」並附上祈禱的手勢。

▲何家勁不捨好友周海媚離世，悲傷發文悼念。（圖／翻攝何家勁微博）
▲何家勁不捨好友周海媚離世，悲傷發文悼念。（圖／翻攝何家勁微博）
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▲周海媚檔案。（圖／周海媚微博、NOWnews製圖）
▲周海媚檔案。（圖／周海媚微博、NOWnews製圖）
周海媚小檔案

年齡：57歲

綽號：最美周芷若、海味、凍齡女神

出道過程：1985年參加TVB香港小姐選美比賽落選後出道

感情：曾和港星呂良偉有1年婚姻、與建築師男友交往12年分手

代表作：電視劇《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《今生今世》、《縱橫四海》、《大鬧廣昌隆》

近況：2018年10月來台灣參加第53屆電視金鐘獎頒獎典禮，與張軒睿擔任頒獎嘉賓

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