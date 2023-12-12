周海媚病逝前夫發聲了！呂良偉悲喊：聽到這個消息久久不能平靜

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呂良偉曾在自傳談起這段婚姻，「海媚是演員，生活很不規律，每天半夜睡，第2天下午才起，讓我父親很不習慣。」而2人是在舊金山申請結婚，規定要在1年內辦完結婚手續才生效，但不到1年就分手收場，所以算是申請失效，在法律上2人其實從來就不是夫妻，不過他們即使事後再見也不曾尷尬。
除了呂良偉，周海媚好友「最帥展昭」何家勁在微博發文，難過寫下：「天妒紅顏！海媚一路走好！」並附上祈禱的手勢。
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周海媚小檔案
年齡：57歲
綽號：最美周芷若、海味、凍齡女神
出道過程：1985年參加TVB香港小姐選美比賽落選後出道
感情：曾和港星呂良偉有1年婚姻、與建築師男友交往12年分手
代表作：電視劇《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《今生今世》、《縱橫四海》、《大鬧廣昌隆》
近況：2018年10月來台灣參加第53屆電視金鐘獎頒獎典禮，與張軒睿擔任頒獎嘉賓
周海媚小檔案
年齡：57歲
綽號：最美周芷若、海味、凍齡女神
出道過程：1985年參加TVB香港小姐選美比賽落選後出道
感情：曾和港星呂良偉有1年婚姻、與建築師男友交往12年分手
代表作：電視劇《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《今生今世》、《縱橫四海》、《大鬧廣昌隆》
近況：2018年10月來台灣參加第53屆電視金鐘獎頒獎典禮，與張軒睿擔任頒獎嘉賓