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考機車駕照不只直線7秒　監理站曝它也是「大魔王關卡」

▲一般機車路考項目包含直線平衡駕駛、斑馬紋行人穿越道線、交岔路口、二段式轉彎、變換車道、直角轉彎、停車再開、鐵路平交道、全程道路行駛其它技術操作等。（圖／交通部公路局新竹市監理站提供）
▲一般機車路考項目包含直線平衡駕駛、斑馬紋行人穿越道線、交岔路口、二段式轉彎、變換車道、直角轉彎、停車再開、鐵路平交道、全程道路行駛其它技術操作等。（圖／交通部公路局新竹市監理站提供）

記者許若茵／台北報導

全國機車數量已經將近1500萬輛，每年寒暑假期間更是機車考照旺季，但令考生擔心的不只是直線7秒難過關，新竹市監理站透露，直角轉彎也被稱為大魔王關卡，事實上每一項機車考驗項目都對行車安全很重要，歡迎考生可參加機車駕訓班。

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新竹市監理站說明，根據現行統計全國機車數量將近1500萬輛，顯見機車已成為社會大眾所依賴的交通工具。每年寒暑假期間為機車考照旺季，一般機車路考項目包含直線平衡駕駛、斑馬紋行人穿越道線、交岔路口、二段式轉彎、變換車道、直角轉彎、停車再開、鐵路平交道、全程道路行駛其它技術操作等，其中「直線平衡駕駛」及「直角轉彎」更是被稱為大魔王關卡。

但事實上，每一項機車考驗項目都是行車安全的重要「平安符」，新竹市監理站解釋，因為機車考驗項目除了考驗考生實際操控機車是否穩定平衡之外，同時也藉此協助考生了解掌握基本防禦駕駛應對能力，提醒注意行車交通安全。

此外，也由於機車交通事故時有所聞，新竹市監理站說明，常見肇事原因包含未依規定讓車、轉彎(向)不當、未保持安全距離及未依規定減速、超速失控。新竹市監理站特別提醒民眾一定要遵守交通規則，將考照前初考領講習內容落實到日常，養成防禦駕駛的好習慣、同時重視責任駕駛的觀念，完整保障自己及其他用路人的行車安全。

新竹市監理站提醒，「機車上駕訓，安全不靠運」。根據研究數據顯示，參加機車駕訓班結訓後取得駕照學員在取得駕照後降低56%違規及35%肇事發生風險，顯示參加機車駕訓對提升行車安全有確實成效。參加機車駕訓有專業教練指導學員，不僅可完整學習道路交通安全規則及防禦駕駛騎乘方法，同時還享有交通部駕訓學費補助及原場地考照等多項便利。

新竹市監理站分享，目前新竹地區有安駕中心、日新及新竹客運駕訓班設有普通重型機車訓練班，歡迎考生多加利用。另為服務新竹地區偏遠鄉鎮民眾考照，新竹市監理站將於112年12月23日（六）上午前往尖石鄉公所辦理機車考照，歡迎原鄉民眾112年12月18日前，向尖石鄉公所完成登記報名。考照活動當日同時也提供75歲以上高齡長者換照及駕照註銷服務，歡迎當地民眾踴躍參加。

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