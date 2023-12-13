UBA／世新女籃強勢挑戰連霸　開季連4場破百、場均淨贏對手逾65分

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12人都得分、7人上雙，楊淑琄先發16分鐘，三分球11投中5飆19分、都是打5年個人新高，5抄截則平個人紀錄，3名季前從他隊轉來的舊新人，清大來的大二後衛邱群琋替補18分鐘得12分，連3場上雙，外帶5籃板及助攻、抄截各3，似已很融入新環境，她也表示節奏、感覺都ok，且愈有信心。
文化轉來續讀大一的韓汛，替補17分鐘雖只拿2分，但送出5助攻，也是連2場5次，一樣文化來的187公分中鋒趙云楓替補25分鐘，得9分雖中斷開季連3場上雙，但抓12籃板，開季來3度兩位數。
出身南山高中的177公分大一菜鳥、新人后熱門之一張家瑄，替補17分鐘8分及5籃板5助攻5抄截，助攻、抄截都是開季來個人最高，她說，繼續努力、團隊個人齊頭並進。
美和開季2連勝後2連敗，世新壓迫防守下，出現離譜的48失誤，許可微、莊陳琳、陳千惠各10次，同場3人失誤上雙，歷來頭一遭，外援彼葳10分13籃板首度「雙十」，許可微23分，開季連4場破20，莊、 陳兩人則各10分。
文化91：57贏臺體大，大三中鋒郭虹廷先發31分鐘，21投中16、命中率達七成六二，外帶9罰中8，飆進個人及本季大會迄今最高40分，連4場逾20、最低24分，另有16籃板抄截5，兩度「雙十」，場均29.2分、排行榜第一，10.8籃板第五，另有助攻2.8、抄截3.5，極其全面。郭虹廷原最高得分，是上季大二也是預賽對臺體大，34分18籃板「雙十」，兩年來唯一得分破30，又再往前推。
臺師大97：50勝北護，6人上雙，來自苗商的大二主控古寶誼，先發23分鐘10籃板、7助攻、5抄截，3項都2年來新高，出身陽明高中的大一菜鳥中鋒游欣樺，替補18分鐘10投中6、5罰中3，15分8籃板2抄截，都是本季初來乍到、開季4場來新高，乃至得分首破十，她說，還是老「放槍」，命中率得再提高。