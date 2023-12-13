強打中年／林威助下一步意外曝光！中信兄弟要留住他可能有難度

UBA／世新女籃強勢挑戰連霸　開季連4場破百、場均淨贏對手逾65分

▲世新林妘樺表現精彩，世新125：70勝美和科大。(圖／大專體總提供)
▲世新林妘樺表現精彩，世新125：70勝美和科大。(圖／大專體總提供)

記者廖聿偉/綜合報導

第一階段上月打完休兵3星期後，112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女一級預賽第二階段，在臺科大體育館重燃戰火，尋求五連霸的衛冕軍世新大學，上季二、三名文化大學及臺灣師大，都以大比分贏球，輕闖第4關，三強開季迄今同以4連勝並轡領先。

我是廣告 請繼續往下閱讀
3場過程行禮如儀，差距都兩位數，球員也把握機會刷個人數據，世新125：70勝美和科大，開季連4場破百，場均得123.8、失58.25分，淨贏65.55分。

12人都得分、7人上雙，楊淑琄先發16分鐘，三分球11投中5飆19分、都是打5年個人新高，5抄截則平個人紀錄，3名季前從他隊轉來的舊新人，清大來的大二後衛邱群琋替補18分鐘得12分，連3場上雙，外帶5籃板及助攻、抄截各3，似已很融入新環境，她也表示節奏、感覺都ok，且愈有信心。

文化轉來續讀大一的韓汛，替補17分鐘雖只拿2分，但送出5助攻，也是連2場5次，一樣文化來的187公分中鋒趙云楓替補25分鐘，得9分雖中斷開季連3場上雙，但抓12籃板，開季來3度兩位數。

出身南山高中的177公分大一菜鳥、新人后熱門之一張家瑄，替補17分鐘8分及5籃板5助攻5抄截，助攻、抄截都是開季來個人最高，她說，繼續努力、團隊個人齊頭並進。

美和開季2連勝後2連敗，世新壓迫防守下，出現離譜的48失誤，許可微、莊陳琳、陳千惠各10次，同場3人失誤上雙，歷來頭一遭，外援彼葳10分13籃板首度「雙十」，許可微23分，開季連4場破20，莊、 陳兩人則各10分。

文化91：57贏臺體大，大三中鋒郭虹廷先發31分鐘，21投中16、命中率達七成六二，外帶9罰中8，飆進個人及本季大會迄今最高40分，連4場逾20、最低24分，另有16籃板抄截5，兩度「雙十」，場均29.2分、排行榜第一，10.8籃板第五，另有助攻2.8、抄截3.5，極其全面。郭虹廷原最高得分，是上季大二也是預賽對臺體大，34分18籃板「雙十」，兩年來唯一得分破30，又再往前推。

臺師大97：50勝北護，6人上雙，來自苗商的大二主控古寶誼，先發23分鐘10籃板、7助攻、5抄截，3項都2年來新高，出身陽明高中的大一菜鳥中鋒游欣樺，替補18分鐘10投中6、5罰中3，15分8籃板2抄截，都是本季初來乍到、開季4場來新高，乃至得分首破十，她說，還是老「放槍」，命中率得再提高。

UBA／76人再變6壯士！王語烽幸運打板3分率領高師大逆襲第4勝

UBA／虎科科大又虐殺對手58分　挑戰宇宙政大霸業、主控有旅外夢

UBA／宇宙政大小心！新勢力崛起　虎尾科大連五場破百、七戰全勝

UBA／繼林信寬之後台師大又出戰神　林韋愷單場7記三分彈、飆44分

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞