排球員逢UVL不克支援UBA　清大變「6 金釵」苦戰、不敵北市大

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「六金釵」儘管有不錯的開局，第一節20：15小贏北市大，第二節卻提前成了強弩之末，單節只得7分，卻丟21分，上半場27：36落後，後兩節愈無懸念，兵強馬壯的上季第五北市大，最終69：55贏球，加入世新、文化、臺師的開季4連勝行列。
反之，系出高中名門，球技尤不凡的「六金釵」，卯勁全力、輪替撐滿40分鐘，4人打三十幾、2人拚二十幾分鐘，仍難換清大的第一勝，開季4連敗，持續仍無勝績。
教練謝文偉說，林軒渝因自覺仍未調適好，唯恐勉強來湊數，會影響大家，而決定放棄，本階段乃至第三階段，理應都不會打，甚至不克參加練球。
謝文偉及「六金釵」隊友，都體諒林軒渝的心情、難處，更完全尊重她的決定，到底，勉強的事，效率理應很難太高。
至於排、籃兩棲、但排球為主的劉海葳、楊恬昕，因這一階段的UVL大專排賽，與UBA第二階段撞個滿懷，兩人都會南下打UVL，至於UBA第三階段、也是最後4連戰，她倆能否再替女籃效力，偶爾或多或少替補個幾分鐘，調節「六金釵」體力，現都是未知數。
「六金釵」 中丁芷容先發38分鐘三分球9投中3拿20分，連4場逾20，外帶5籃板3助攻，張聿敏打37分鐘15分15籃板，3度「雙十」，大一菜鳥鄭莉萱打37分鐘三分球2中2得8分，余婷真打36分鐘9籃板4抄截2分，楊芷昀打27分鐘4分3助攻，大一菜鳥楊語蓁打25分鐘6分6籃板。
丁芷容說，今天手感一般，有幾個球該進沒進，否則應可再威脅北市大，張聿敏說，就面對現實，六人撐到底，兩枚菜鳥鄭莉萱、楊語蓁說，共體時艱，接下來三戰多打幾分鐘OK。