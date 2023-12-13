強打中年／林威助下一步意外曝光！中信兄弟要留住他可能有難度

排球員逢UVL不克支援UBA　清大變「6 金釵」苦戰、不敵北市大

▲清大只剩下「六金釵」迎戰， 張聿敏15分15籃板。(圖／大專體總提供)
▲清大只剩下「六金釵」迎戰， 張聿敏15分15籃板。(圖／大專體總提供)

記者廖聿偉/綜合報導

季前因內心糾結、打與不打天人交戰多時，清華大學大四前鋒林軒渝，勉強在第一階段對臺科大替補上場9分鐘，但休兵3周後，112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女一級預賽第二階段開打，清大對北市大之戰，林軒渝並未出現，留有很大的想像空間。

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外加另兩名排球專長、但跨項支援女籃隊的大三球員，含來自內湖高中的劉海葳、出身斗六高中的楊恬昕，因UVL大專排球聯賽女一級撞期，這兩天也在高雄登場，分身乏術、只能二選一，且回歸基本面，兩人披清大女排戰袍南下比賽，12日無法再替女籃跨刀，清大因而只剩6人登錄，也即再由上階段的「76人」，變為本階段的「六金釵」。

「六金釵」儘管有不錯的開局，第一節20：15小贏北市大，第二節卻提前成了強弩之末，單節只得7分，卻丟21分，上半場27：36落後，後兩節愈無懸念，兵強馬壯的上季第五北市大，最終69：55贏球，加入世新、文化、臺師的開季4連勝行列。

反之，系出高中名門，球技尤不凡的「六金釵」，卯勁全力、輪替撐滿40分鐘，4人打三十幾、2人拚二十幾分鐘，仍難換清大的第一勝，開季4連敗，持續仍無勝績。

教練謝文偉說，林軒渝因自覺仍未調適好，唯恐勉強來湊數，會影響大家，而決定放棄，本階段乃至第三階段，理應都不會打，甚至不克參加練球。

謝文偉及「六金釵」隊友，都體諒林軒渝的心情、難處，更完全尊重她的決定，到底，勉強的事，效率理應很難太高。

至於排、籃兩棲、但排球為主的劉海葳、楊恬昕，因這一階段的UVL大專排賽，與UBA第二階段撞個滿懷，兩人都會南下打UVL，至於UBA第三階段、也是最後4連戰，她倆能否再替女籃效力，偶爾或多或少替補個幾分鐘，調節「六金釵」體力，現都是未知數。

「六金釵」 中丁芷容先發38分鐘三分球9投中3拿20分，連4場逾20，外帶5籃板3助攻，張聿敏打37分鐘15分15籃板，3度「雙十」，大一菜鳥鄭莉萱打37分鐘三分球2中2得8分，余婷真打36分鐘9籃板4抄截2分，楊芷昀打27分鐘4分3助攻，大一菜鳥楊語蓁打25分鐘6分6籃板。

丁芷容說，今天手感一般，有幾個球該進沒進，否則應可再威脅北市大，張聿敏說，就面對現實，六人撐到底，兩枚菜鳥鄭莉萱、楊語蓁說，共體時艱，接下來三戰多打幾分鐘OK。

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