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UBA／學霸對決上演「基隆路大戰」好戲　台科大74：37痛宰台大

▲台科艾郁婕14分9籃板。(圖／大專體總提供)
▲台科艾郁婕14分9籃板。(圖／大專體總提供)

記者廖聿偉/綜合報導

開局15：0，第一節只讓「基隆路大戰」傳統宿敵臺灣大學得2分、第四節臺灣科大仍不手軟，單節又只失8分，上季第六最終74：37守住主場，拿下106學年度起的「基隆路大戰」第4勝，比臺大的3勝小占上風。

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這一勝也是臺科第一階段開季連輸給美和、臺師，先吞2連敗後，階段末役贏清大開胡，今天主場再贏的2連勝，112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女一級預賽，累計2勝2敗。

13至15日臺科主場最後3戰依序要再對北大、臺體、北護，教練陳忠誠說：「肯定要全抓，也即本階段主場4連勝，5勝2敗進入明年1月底的最後階段4連戰，力拚保六，關鍵則在1月24日對佛光大學。」

「基隆路大戰」106學年臺大再戰UBA女一級後開始上演，12日此役之前，雙方6度遭遇，兩隊各贏3，106、107臺大2連勝，108、109臺科2連勝，110臺大贏，111上季則臺科63：46勝出，3：3僵局在今天臺科贏37分、7年來最大差距後，臺科4：3又超前。

臺科此役拿74分7年來最高、失37分則是最少，也即臺大只得37分7年來己隊最低。

特別是開局15：0，第一節17：2、第四節21：8，臺科靠一頭一尾這兩節，就搞定比賽，搶下彼此對戰第4勝，及本季預賽重要的第2勝。

臺科上場9人8人得分3人上雙，王禹雯三分球5投中3拿16分，艾郁婕14分9籃板，大一菜鳥陳妍安11分7籃板4抄截，「防守大鎖」呂佳諺1記三分球9分5籃板3助攻1抄截。

呂佳諺說：「開局15：0，並非我的第一次，多年前讀懷生國中時，有一場球我們好像已飆了三十幾分，對手則怎麼投都不對，一球未進，後來防守調整，對方才終於進第一球。」

臺大開季4連敗，溫品淳12分6籃板4助攻3阻攻，大五的楊舒喬10分及打第5年來最多的9抄截及助攻、籃板各4，大一U19世青國手吳珮璿6分10籃板，但終場前4分鐘腳踝傷退，具體傷勢待再觀察。

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