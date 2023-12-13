平價迴轉壽司別只吃爭鮮！「低調姐妹店」藏4年　老饕吃過回不去

週年慶開跑！全家咖啡「免費升級特大杯」　7-11美式買2送2可寄杯

▲雙12咖啡優惠倒數最後一天，7-11現煮咖啡組合價1212元，包括美式45杯、經典純奶茶35杯、厚乳拿鐵27杯，美式單杯27元開喝。（圖／7-11提供）
▲雙12咖啡優惠倒數最後一天，7-11現煮咖啡組合價1212元，包括美式45杯、經典純奶茶35杯、厚乳拿鐵27杯，美式單杯27元開喝。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

全家今起慶祝35週年慶，美式咖啡免費增量，中杯價格喝大杯美式，大杯美式增量變特大杯。7-11則是雙12咖啡優惠倒數最後一天，7-11現煮咖啡組合價1212元，若是擔心多杯組合喝不完，12月15日起下波優惠接檔，APP行動隨時取氣泡美式買2送2，還有濃粹美式、拿鐵任選買5送2，搭配自帶杯折扣5元，濃粹拿鐵最低38元開喝。

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🟡全家

📍APP｜12月13日至12月26日

◾大杯經典美式，77折（原價45元、特價35元）

◾特大杯經典美式，75折（原價60元、特價45元）

▲全家今起慶祝35週年慶，美式咖啡免費增量，中杯價格喝大杯美式，大杯美式增量變特大杯。（圖／翻攝自APP）
▲全家今起慶祝35週年慶，美式咖啡免費增量，中杯價格喝大杯美式，大杯美式增量變特大杯。（圖／翻攝自APP）
🟡7-ELEVEN

📍APP｜12月13日

◾大杯美式咖啡45杯1212元，6折（原價45元、特價27元）

◾厚乳拿鐵27杯1212元，6.9折（原價65元、特價45元）

◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選30杯1212元，6.7折（原價60元、特價40元）

◾經典純奶茶／純奶青任選35杯1212元，6.9折（原價50元、特價35元）

◾中杯精品拿鐵／美式任選20杯1212元，6.7折（原價90元、特價61元）

▲7-11在APP開跑雙12寄杯優惠。（圖／業者提供）
▲雙12咖啡優惠倒數最後一天，7-11現煮咖啡組合價1212元，包括美式45杯、經典純奶茶35杯、厚乳拿鐵27杯，美式單杯27元開喝。（圖／7-11提供）
📍APP｜12月15日至12月21日

◾芋見想泥歐蕾2杯118元，7折（原價85元、特價59元），每日限量1000組，會員每日限購2組

◾雞尾酒風味系列氣泡咖啡，莫西多／白色佳人任選買2送2，5折（原價99元、特價50元）每日限量1萬組，會員每日限購4組。

◾To b. by agnès b.經典冰可可買5送2，71折（原價99元、特價71）限量3萬組。

◾風味指定飲品任選買5送2，含皇家伯爵紅茶拿鐵／贅沢八女抹茶／焙烤榛果風味／太妃焦糖風味瑪奇朵／脆酷摩卡／巧克力可可歐蕾冰飲系列，71折（原價65元、特價47），限量3萬組

◾濃萃拿鐵／濃萃美式，任選買5送2，71折（原價60元、特價43元），限量8萬組。

◾燕麥指定系列任選買5送2，含大杯冰燕麥拿鐵、冰燕麥奶茶、冰黑糖珍珠燕麥奶，71折（原價75元、特價54元），限量3萬組，最多現省150元。

◾CITY PRIMA冰精品燕麥拿鐵買5送2，71折（原價110元、特價79元），限量3萬組

◾冰淇淋紅茶買5送2，71折（原價65元、特價47元），限量1萬組

▲APP行動隨時取濃粹美式、拿鐵任選買5送2，搭配自帶杯折扣5元，濃粹拿鐵最低38元開喝。（圖／7-11提供）
▲APP行動隨時取濃粹美式、拿鐵任選買5送2，搭配自帶杯折扣5元，濃粹拿鐵最低38元開喝。（圖／7-11提供）

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