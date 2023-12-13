周海媚11日病逝！導演陳勳奇「闢謠死訊挨轟」親上火線：我沒騙誰
有「最美周芷若」稱號的港星周海媚，昨（12）日工作室證實於11日病逝，享年57歲。11日網路上出現周海媚的死訊，工作室遲遲不證實，導演陳勳奇受訪時透露，保證「周海媚今天還在人世」，最後結局被打臉，網友湧入他的微博，諷刺他假闢謠，對此，他也親自回應「在醫院沒有放棄救治之前，我們愛她的人，都應抱著一絲希望，祈願她能渡過難關！」
記者薛羽彤／綜合報導
據微博「老杜傳媒－杜恩湖」報導，陳勳奇12日上午透露周海媚在北京醫院接受治療，「周海媚只是生病住了北京一家醫院，她沒有離開人世」，並信誓旦旦保證「我可以負責任地說，周海媚今天還在人世。」11日網友詢問他周海媚死訊，陳勳奇還親自到貼文下留言：「謠言！這麼有愛心的人不會有事的！」讓許多粉絲對於網傳周海媚的死訊鬆一口氣，不過，12日晚間工作室就發文證實，周海媚已於11日病逝。
陳勳奇的微博被網友灌爆，認為他假闢謠，批他只是蹭熱度，「這導演真是胡說八道，蹭熱度會有報應的」「擔心朋友也可以不說話。對於不清楚的事可以閉嘴」、「你自己說的話就是謠言」、「你騙人，可我多希望你說的是真的」。對此，陳勳奇也現身回應，「我沒給誰騙，也不要騙誰！只要醫院沒有放棄治療的一刻，就有一絲希望！有一絲生機！我們都祈願愛的人能吉人天相，逃過一劫！」
周海媚小檔案
年齡：57歲
綽號：最美周芷若、海味、凍齡女神
出道過程：1985年參加TVB香港小姐選美比賽落選後出道
感情：曾和港星呂良偉有1年婚姻、與建築師男友交往12年分手
代表作：電視劇《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《今生今世》、《縱橫四海》、《大鬧廣昌隆》
近況：2018年10月來台灣參加第53屆電視金鐘獎頒獎典禮，與張軒睿擔任頒獎嘉賓
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