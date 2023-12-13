周海媚病逝享年57歲！生前「最後亮相」模樣曝光 手抱熊貓甜笑
有「最美周芷若」稱號的港星周海媚，昨（12）日工作室證實她於11日病逝，享年57歲。 周海媚創造多部電影、電視劇經典角色，而她上個月10日才公開亮相，看起來無異樣，才過一個月就撒手人寰，美麗的倩影永留影迷心中。
記者薛羽彤／綜合報導
周海媚長年定居在中國，近年來仍活躍在演藝圈，昨日工作室證實死訊，留給親友們無限悲痛，而周海媚最後亮相的身影，也被網友翻出懷念。周海媚11月10日現身「第九屆雅安大熊貓與自然電影周」，當時她身著套裝、挽起長髮，氣色看起來非常好，當時工作室還發文開心透露「第九屆雅安大熊貓與自然電影周圓滿閉幕，海媚姐獲得了『愛心環保大使』榮譽稱號！」國際綠色電影周昨日也在官方微博，轉發當天活動照片哀悼：「默哀，女神一路走好。」
周海媚本月6日還活躍在社群網站，發布影片慶祝自己57歲，而最後一則貼文停留在8日，當時還跟粉絲互動：「你是從哪部戲認識我的？這是不是你們曾經喜歡的角色呢？也要接受現在的我呀！」而周海媚的寵物狗「金毛周六六」帳號11日還有更新，不過管理員也可能是她的助理或保母。
周海媚小檔案
年齡：57歲
綽號：最美周芷若、海味、凍齡女神
出道過程：1985年參加TVB香港小姐選美比賽落選後出道
感情：曾和港星呂良偉有1年婚姻、與建築師男友交往12年分手
代表作：電視劇《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《今生今世》、《縱橫四海》、《大鬧廣昌隆》
近況：2018年10月來台灣參加第53屆電視金鐘獎頒獎典禮，與張軒睿擔任頒獎嘉賓
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