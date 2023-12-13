不只最美周芷若！周海媚演她變全香港情人　回歸《倚天》凍齡美翻

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周海媚1993年曾和周星馳、梅豔芳合作演電影《逃學威龍3之龍過雞年》，她在片中飾演「程文靜」一角，靠著高顏值臉蛋及時髦穿搭被封為「全香港的情人」，也是周海媚進入「最美周芷若」時期之前，眾人公認最美的角色。
周海媚演出「最美周芷若」！金庸送上親簽書
周海媚1994年演出台視製作的《倚天屠龍記》「周芷若」一角，這也成為她演藝生涯中最具代表性的角色，不僅是因為周海媚的美豔外貌，周海媚的裝扮、神情、甚至是演技都發揮得淋漓盡致，受到許多觀眾肯定，就連作者金庸都讚不絕口，特地贈送親筆簽名原著小說。
48歲周海媚演《武媚娘傳奇》！凍齡女神令人驚嘆
2014年周海媚演出由范冰冰、張豐毅等人主演的《武媚娘傳奇》，在劇中飾演「楊淑妃」一角。由於凍齡有方，讓48歲的周海媚再度進入眾人眼中，更因劇中性感的裝扮，讓周海媚有了「凍齡女神」美名。
告別微博！周海媚演反派「荼姚」遭不理性謾罵
周海媚2018年在仙俠劇《香蜜沉沉燼如霜》中，飾演反派天后「荼姚」。由於周海媚演技精湛，惡女形象衝擊觀眾，許多入戲太深的網友到周海媚微博留言謾罵，周海媚因此在2018年8月28日宣布退出個人微博，之後就再也沒有更新貼文。
周海媚當時在最後一篇發文中寫下，「網路時代，理解情緒大於客觀的輿論生態；身為藝人，把自己的一切交付到顯微鏡下被凝視也是職業宿命，但當思考被情緒裹挾變成潮水方向，我選擇激流勇退。一生何求，誰計較贊美與詛咒。陌生人你好，感謝你的愛意和乖張，微博再見，繼續我的地闊與天長。」
三度推演滅絕師太！周海媚25年後再續《倚天屠龍記》前緣
在演出1994年版本的《倚天屠龍記》之後，周海媚再度接演2019年新版的《倚天屠龍記》。事後周海媚才表示，其實自己曾三度推演滅絕師太，最終還是被劇組誠意打動，點頭演出「周芷若」的師傅「滅絕師太」。從25年前的徒弟變師傅，周海媚的戲路讓網友們津津樂道，而且當年已經53歲的她，仍擁有凍齡般的顏值，被封為「最美滅絕師太」。
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