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不只最美周芷若！周海媚演她變全香港情人　回歸《倚天》凍齡美翻

▲周海媚在「最美周芷若」時期之前，曾在《逃學威龍3之龍過雞年》飾演程文靜，高顏值立刻迷倒眾生。（圖／翻攝《逃學威龍3之龍過雞年》豆瓣電影）
▲周海媚在「最美周芷若」時期之前，曾在《逃學威龍3之龍過雞年》飾演程文靜，高顏值立刻迷倒眾生。（圖／翻攝《逃學威龍3之龍過雞年》豆瓣電影）

記者賴禹妡／綜合報導

57歲女星周海媚昨（12）日晚間被證實離世消息，她已於12月11日逝世，引起各界好友、影迷不捨。回顧周海媚演藝生涯，她於1985年香港小姐選美後落選並出道，曾是無綫電視1980至1990年代的一線當紅花旦，除了因為《倚天屠龍記》獲封「最美周芷若」的稱號，還曾被稱為香港情人、凍齡女神等，《NOWnews今日新聞》就整理出周海媚的戲劇經典代表作，提供讀者一次看。 

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在「最美周芷若」之前！周海媚早已是全香港情人 

周海媚1993年曾和周星馳、梅豔芳合作演電影《逃學威龍3之龍過雞年》，她在片中飾演「程文靜」一角，靠著高顏值臉蛋及時髦穿搭被封為「全香港的情人」，也是周海媚進入「最美周芷若」時期之前，眾人公認最美的角色。 

▲周海媚在《逃學威龍3之龍過雞年》的顏值，迷倒眾生。（圖／翻攝《逃學威龍3之龍過雞年》豆瓣電影）
▲周海媚生前的代表作之一，包含30年前在《逃學威龍3之龍過雞年》裡飾演的程文靜，早在「最美周芷若」封號出來前，顏值就已迷倒全香港人。（圖／翻攝《逃學威龍3之龍過雞年》豆瓣電影）
周海媚演出「最美周芷若」！金庸送上親簽書 

周海媚1994年演出台視製作的《倚天屠龍記》「周芷若」一角，這也成為她演藝生涯中最具代表性的角色，不僅是因為周海媚的美豔外貌，周海媚的裝扮、神情、甚至是演技都發揮得淋漓盡致，受到許多觀眾肯定，就連作者金庸都讚不絕口，特地贈送親筆簽名原著小說。 

▲最美周芷若周海媚。（圖／周海媚微博）
▲周海媚1994年演出台視製作的《倚天屠龍記》「周芷若」一角，這也成為她演藝生涯中最具代表性的角色。（圖／翻攝自周海媚微博）
48歲周海媚演《武媚娘傳奇》！凍齡女神令人驚嘆 

2014年周海媚演出由范冰冰、張豐毅等人主演的《武媚娘傳奇》，在劇中飾演「楊淑妃」一角。由於凍齡有方，讓48歲的周海媚再度進入眾人眼中，更因劇中性感的裝扮，讓周海媚有了「凍齡女神」美名。 

▲周海媚在《武媚娘傳奇》中飾演楊淑妃。（圖／周海媚微博）
▲周海媚在《武媚娘傳奇》中飾演楊淑妃，因此有了「凍齡女神」美名。（圖／翻攝自周海媚微博）
告別微博！周海媚演反派「荼姚」遭不理性謾罵 

周海媚2018年在仙俠劇《香蜜沉沉燼如霜》中，飾演反派天后「荼姚」。由於周海媚演技精湛，惡女形象衝擊觀眾，許多入戲太深的網友到周海媚微博留言謾罵，周海媚因此在2018年8月28日宣布退出個人微博，之後就再也沒有更新貼文。 

周海媚當時在最後一篇發文中寫下，「網路時代，理解情緒大於客觀的輿論生態；身為藝人，把自己的一切交付到顯微鏡下被凝視也是職業宿命，但當思考被情緒裹挾變成潮水方向，我選擇激流勇退。一生何求，誰計較贊美與詛咒。陌生人你好，感謝你的愛意和乖張，微博再見，繼續我的地闊與天長。」 

▲周海媚在《香蜜沉沉燼如霜》中，飾演反派天后「荼姚」，由於她演技過於精湛，許多入戲太深的網友到周海媚微博留言謾罵。（圖／翻攝自《香蜜沉沉燼如霜》微博）
▲周海媚在《香蜜沉沉燼如霜》中，飾演反派天后「荼姚」，由於她演技過於精湛，許多入戲太深的網友到周海媚微博留言謾罵。（圖／翻攝自《香蜜沉沉燼如霜》微博）
三度推演滅絕師太！周海媚25年後再續《倚天屠龍記》前緣 

在演出1994年版本的《倚天屠龍記》之後，周海媚再度接演2019年新版的《倚天屠龍記》。事後周海媚才表示，其實自己曾三度推演滅絕師太，最終還是被劇組誠意打動，點頭演出「周芷若」的師傅「滅絕師太」。從25年前的徒弟變師傅，周海媚的戲路讓網友們津津樂道，而且當年已經53歲的她，仍擁有凍齡般的顏值，被封為「最美滅絕師太」。 

▲「最美周芷若」周海媚，在新版《倚天屠龍記》中晉升為「滅絕師太」。（圖 / 中天提供）
▲「最美周芷若」周海媚，在新版《倚天屠龍記》中晉升為「滅絕師太」。（圖 / 中天提供）
▲周海媚檔案。（圖／周海媚微博、NOWnews製圖）
▲周海媚因病醫治無效，公司證實過世，享年57歲。（圖／周海媚微博、NOWnews製圖）

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