MLB／大谷翔平甚至不願意領薪水！經紀人揭露大谷渴望冠軍的心
美職大聯盟（MLB）日籍二刀流球星大谷翔平與道奇簽下10年7億美元（約220億新台幣）天價合約，大谷經紀人Nez Balelo接受《運動畫刊》的獨家專訪，透露大谷這份合約中有6.8億美元是延遲支付，甚至當初想要全部薪水都延遲支付，展現出爭冠決心。
記者路皓惟/綜合報導
Balelo提到，大谷在上個月成為自由球員時曾詢問；「如果將自己的薪水全部延後支付，是否有助於球隊變得更強？」於是Balelo徹底研究相關規則，發現沒有對延遲支付薪水金額的限制，只要支付最低年薪就沒問題。
因此，大谷這份10年合約，每年只領200萬美元底薪，有6.8億美元是延遲支付，將在2034年至2043年陸續領完剩餘薪水，並且以無利息方式領取薪水總額的97％，這使道奇可以減輕奢侈稅的負擔，將更多資金投入到球員補強上。
Balelo對大谷的行為表示讚賞，他說：「他所做的一切都是特別的，而且想得非常周到，一般能力達到這樣水平的球員，會說‘我不需要錢’嗎？他最關心的是為球隊變強做出貢獻，從來沒有看過這樣的人。」
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