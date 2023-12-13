中華職棒／空穴來風！味全龍、樂天桃猿都否認有接觸前兄弟福來喜

MLB／大谷翔平甚至不願意領薪水！經紀人揭露大谷渴望冠軍的心

▲大谷翔平加入道奇隊，前10年只有領每年200萬合約的原因曝光。（圖／MLB官方推特）
▲大谷翔平加入道奇隊，前10年只有領每年200萬合約的原因曝光。（圖／MLB官方推特）

記者路皓惟/綜合報導

美職大聯盟（MLB）日籍二刀流球星大谷翔平與道奇簽下10年7億美元（約220億新台幣）天價合約，大谷經紀人Nez Balelo接受《運動畫刊》的獨家專訪，透露大谷這份合約中有6.8億美元是延遲支付，甚至當初想要全部薪水都延遲支付，展現出爭冠決心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Balelo提到，大谷在上個月成為自由球員時曾詢問；「如果將自己的薪水全部延後支付，是否有助於球隊變得更強？」於是Balelo徹底研究相關規則，發現沒有對延遲支付薪水金額的限制，只要支付最低年薪就沒問題。

因此，大谷這份10年合約，每年只領200萬美元底薪，有6.8億美元是延遲支付，將在2034年至2043年陸續領完剩餘薪水，並且以無利息方式領取薪水總額的97％，這使道奇可以減輕奢侈稅的負擔，將更多資金投入到球員補強上。

Balelo對大谷的行為表示讚賞，他說：「他所做的一切都是特別的，而且想得非常周到，一般能力達到這樣水平的球員，會說‘我不需要錢’嗎？他最關心的是為球隊變強做出貢獻，從來沒有看過這樣的人。」

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

MLB／大谷翔平前10年只領2000萬！一文看懂道奇天價7億合約細節

MLB／大谷翔平和道奇算盤打得精！從Bonilla和Scherzer學到經驗

MLB／從大谷翔平天價合約看貧富差距　反映深層問題：小市場困境

MLB／道奇隊正式宣佈簽下大谷翔平！還製作「超帥氣」動畫歡迎他

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞