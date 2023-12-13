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周海媚傳聞受「不死癌症」紅斑性狼瘡所苦　9成好發「1族群」

▲周海媚工作室證實她於11日離世，外傳生前飽受「紅斑性狼瘡」折磨之苦。紅斑性狼瘡是一種自體免疫性疾病，好發於20至49歲的女性，全台領有「重大傷病卡」的全身性紅斑性狼瘡患者超過2萬5400人。（圖／翻攝周海媚工作室微博）
▲周海媚工作室證實她於11日離世，外傳生前飽受「紅斑性狼瘡」折磨之苦。紅斑性狼瘡是一種自體免疫性疾病，好發於20至49歲的女性，全台領有「重大傷病卡」的全身性紅斑性狼瘡患者超過2萬5400人。（圖／翻攝周海媚工作室微博）

記者周淑萍/綜合報導

港星周海媚日前驚傳離世消息，昨（11）晚官方工作室證實噩耗，周海媚因病醫治無效病逝，享年57歲。周海媚過去被傳長期受「紅斑性狼瘡」折磨之苦，多年無法根治，一度被迫停工休養，不過有網友翻出她曾經的發言，她在2021年已親口反駁謠言，並透露自己是血小板低下。紅斑性狼瘡是一種自體免疫性疾病，患者因先天基因或後天環境引發異常的免疫反應，進而產生大量抗體攻擊自身器官，被稱為「不死癌症」，好發於20至49歲的女性，全台領有「重大傷病卡」的全身性紅斑性狼瘡患者超過2萬5400人。

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根據統計台灣每10萬人約有97.5人罹患全身性紅斑性狼瘡，衛福部112年7月統計，全台領有重大傷病卡的全身性紅斑性狼瘡患者約有25,400人，特別好發於20-49歲年輕女性，林口長庚紀念醫院風濕過敏免疫科羅淑芬醫師說明，全身性紅斑性狼瘡為自體免疫疾病，患者可能因先天基因或後天環境引發異常的免疫反應，進而產生大量抗體攻擊自身器官！

▲葉金隆醫師提醒，紅斑性狼瘡好發於女性，患者應避免短期間壓力過大，飲食上也須特別留意。（圖／ingimage）
▲醫師提醒，紅斑性狼瘡好發於女性，患者應避免短期間壓力過大，飲食上也須特別留意。（圖／ingimage）
🟡如何診斷紅斑性狼瘡？

目前醫學研究還未得知紅斑性狼瘡的確切原因，推測1先天基因異常、2女性激素情緒異常、3服用藥物、4紫外線照射、5病毒感染等眾多因素有關。依據美國風濕病醫學會診斷標準11項中符合4項：

1 蝴蝶斑。

2 圓盤性紅斑。

3 光敏感。

4 口腔潰瘍。

5 關節炎。

6 漿膜炎、肋膜、心包膜。

7 腎臟病變：蛋白尿或細胞柱體。

8 神經病變：癲癇、精神異常。

9 血液學病變：溶血性貧血、白色球血小板減少。

10 免疫學檢查異常：指抗史密斯抗體（Anti-Sm），抗雙股去氧核糖核酸抗體(Anti-dsDNA)，以及抗磷脂抗體三種。

11 抗核抗體：ANA。


🟡死因前5名

根據統計，超過50%的病患在診斷後10年內會產生不可逆的器官損傷，死亡率更是一般人的2.6倍，死因的前5名：

1感染症

2心血管疾病

3惡性腫瘤

4急性腎衰竭

5長期使用高劑量類固醇

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