周海媚傳聞受「不死癌症」紅斑性狼瘡所苦　9成好發「1族群」

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根據統計台灣每10萬人約有97.5人罹患全身性紅斑性狼瘡，衛福部112年7月統計，全台領有重大傷病卡的全身性紅斑性狼瘡患者約有25,400人，特別好發於20-49歲年輕女性，林口長庚紀念醫院風濕過敏免疫科羅淑芬醫師說明，全身性紅斑性狼瘡為自體免疫疾病，患者可能因先天基因或後天環境引發異常的免疫反應，進而產生大量抗體攻擊自身器官！
🟡如何診斷紅斑性狼瘡？
目前醫學研究還未得知紅斑性狼瘡的確切原因，推測1先天基因異常、2女性激素情緒異常、3服用藥物、4紫外線照射、5病毒感染等眾多因素有關。依據美國風濕病醫學會診斷標準11項中符合4項：
1 蝴蝶斑。
2 圓盤性紅斑。
3 光敏感。
4 口腔潰瘍。
5 關節炎。
6 漿膜炎、肋膜、心包膜。
7 腎臟病變：蛋白尿或細胞柱體。
8 神經病變：癲癇、精神異常。
9 血液學病變：溶血性貧血、白色球血小板減少。
10 免疫學檢查異常：指抗史密斯抗體（Anti-Sm），抗雙股去氧核糖核酸抗體(Anti-dsDNA)，以及抗磷脂抗體三種。
11 抗核抗體：ANA。
🟡死因前5名
根據統計，超過50%的病患在診斷後10年內會產生不可逆的器官損傷，死亡率更是一般人的2.6倍，死因的前5名：
1感染症
2心血管疾病
3惡性腫瘤
4急性腎衰竭
5長期使用高劑量類固醇
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