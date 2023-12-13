習近平積極拉攏越南！中國花錢買友情　美中競逐越南

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《美國之音》報導，河內地鐵是越南唯一獲得中國「一帶一路」倡議貸款的項目，但在這個反華情緒仍然普遍存在的國家，該項目並未被貼上「一帶一路」貸款的標籤，因為此類舉措可能會被視為與北京政府走得太近。
《BBC》報導，中國對南海島礁的聲索在越南引起了反華抗議活動，越南民眾也在慣用的社群平台臉書上分享看法，一位越南「臉書」（Facebook）用戶寫道：「我們只想要和平，所以習主席請不要來。」另一位網友則說：「如果習近平取消九段線，兩國就可以立即成為兄弟。」
中國是越南最大的貿易伙伴，每年雙邊貿易額接近2000億美元（1590億英鎊）。中國是越南最大的外國直接投資來源地，而美國則相形見絀。儘管美國公司試圖減少對中國的依賴，將越南作為替代製造中心的說法不絕於耳。
根據《紐約時報》，越南正處於「走鋼索」般的外交處境，在中美的大國競爭中，很少有國家能像越南一樣扮演如此關鍵的角色，使這個曾為獨立而進行頑強漫長抗爭的國家面臨著高風險、高回報的處境。讓中美兩個大國都滿意可能會為其經濟帶來變革性增長，激怒其中一方則可能導致沉重的代價。
國際局勢分析專家則認為，越南不會正式承認跟中國是「命運共同體」，會考慮到和其他主要投資者如日本、南韓、台灣和美國的關係，但越南仍會將中國視為友好夥伴的第一位，因中國承諾會加大進口越南農產品、興建鐵路、投資基礎設施和加深貿易往來，對越南的國家利益而言很有利。