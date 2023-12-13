周海媚病逝享年57歲！任達華憶起她生前身體狀況「容易瘀傷」
港星周海媚11日病逝，享年57歲。周海媚出道38年，在演藝圈結交不少好友，如今突傳來噩耗，讓許多親友們無法接受。好友任達華受訪時透露，他憶起周海媚的身體一向不太好，「不可以用力碰她，因為她會很容易有瘀傷」。
記者薛羽彤／綜合報導
周海媚突然病逝，令粉絲與親友們感到悲痛，曾與她合作多次的好友任達華，受訪時對於周海媚的死訊感到惋惜，他表示周海媚在他眼中是一個很溫柔的人，待人親切有禮。他憶起周海媚便說到「她的身體一向不太好，不可以用力碰她，因為她會很容易有瘀傷，所以平常大家非常呵護疼愛她。」
而有「最美小龍女」之稱的港星李若彤，也在微博上發文哀悼周海媚，她曬出兩人合照表示，「聽到這個消息非常震驚和難過，十月底我們還有在工作中碰面，沒想到成了最後一次相見。我的老朋友一路走好，願天堂沒有病痛。」
周海媚小檔案
年齡：57歲
綽號：最美周芷若、海味、凍齡女神
出道過程：1985年參加TVB香港小姐選美比賽落選後出道
感情：曾和港星呂良偉有1年婚姻、與建築師男友交往12年分手
代表作：電視劇《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《今生今世》、《縱橫四海》、《大鬧廣昌隆》
近況：2018年10月來台灣參加第53屆電視金鐘獎頒獎典禮，與張軒睿擔任頒獎嘉賓
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