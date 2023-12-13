MLB／只有大谷翔平辦得到！加盟道奇第一年挑戰「三大神紀錄」

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由於主場道奇球場是少數偏投手優勢球場，至今為止道奇隊史從未有一名球員單季擊出超過50發全壘打；即使是45轟以上，也僅有2001年Shawn Green（49轟）、2004年Adrian Beltre（48轟）、2019年Cody Bellinger（47轟）三人辦到。
大谷翔平生涯單季最多轟紀錄是2021年的46轟，上個賽季擊出44支全壘打，贏得美聯全壘打王頭銜，但因9月初右側腹斜肌受傷而提前結束賽季。如果能無傷完賽，50轟絕非夢想，顧大谷有機會在道奇改寫單季最多轟紀錄。
■成為史上第4位兩聯盟全壘打王
上賽季的大谷翔平，從6月中旬起領跑美聯全壘打榜，並最終以44轟摘下個人首座全壘打王。然而，在國聯，以勇士隊Matt Olson的54轟為首，一共有5名球員擊出超過40發全壘打，在兩個聯盟都拿下全壘打王難度很高，但大谷是有機會達成的。
若在兩聯盟都奪得全壘打王，將成為史上第4人，假如大谷「連續兩年」在不同聯盟贏得全壘打王，那將是大聯盟超過百年歷史以來的史上第一人。
■成為史上第2位兩聯盟MVP
假設2024年大谷翔平再度贏得MVP，將成為美聯、國聯雙料MVP，成為繼傳奇球星Frank Robinson之後的史上第二人，並且若「連續兩年」在不同聯盟拿下MVP，將會是史上首次。
此外，國聯指定打擊獲得MVP從未有過先例，即使是MVP票選排名第2的也只有4人，「一刀流」的大谷要在MVP票選中超越其他球星，可能需要繳出「三冠王」或「單季60全壘打」等成績，才有機會挑戰MVP。
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