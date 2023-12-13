周海媚有「血小板低下症」老毛病！醫揭5症狀是前兆：趕快去醫院

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傅裕翔強調，血小板是人體血液中的成分，主要負責凝血、防止過度出血，當血小板數量過低時，就很可能導致出血問題，嚴重甚至會造成腦出血，若民眾日常有出現以下5症狀，務必立即就醫檢查，釐清是否有血小板低下的風險。
🟡血小板低下5大前兆
1.疲勞
2.皮膚出現細小紅點
3.牙齦出血
4.鼻血
5.口腔出血
針對血小板低下症，高雄醫學大學附設中和紀念醫院衛教資訊也指出，造成血小板數值過低的原因，可區分為製造減少、破壞過多及脾臟滯留3大類。
🟡製造減少
1.骨髓造血功能異常：骨髓分化不良症候群、再生不良性貧血、骨髓侵犯的惡性疾病。
2.營養缺乏：酒精濫用、缺乏維生素B12、葉酸或銅。
🟡破壞過多
1.藥物造成血小板低下：這類藥物包括肝素heparin、奎寧類quinine、磺胺類sulfonamides、抗生素及非類固醇類止痛藥 NSAIDs。
2.感染：感染發生時也可能造成血小板低下，例如：嚴重敗血症、登革熱或C型肝炎感染。
3.自體免疫疾病：紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、抗磷質症候群等。
4.栓塞性微血管病變。
🟡脾臟滯留
1.脾臟腫大：特別常見於慢性肝硬化合併脾臟腫大的患者。
高醫提醒，血小板一旦低於10萬／ml ，接受某些手術危險性將會大幅出血增加，萬一血小板數量剩下不到2萬／ml 時，自發性出血的可能性上升，有機會發生腦出血、胃腸道出血、流鼻血及咳血等狀況；血小板掉到1萬／ml以下，全身器官系統都有可能出血，有很高的致命風險。