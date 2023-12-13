平價迴轉壽司別只吃爭鮮！「低調姐妹店」藏4年　老饕吃過回不去

周海媚有「血小板低下症」老毛病！醫揭5症狀是前兆：趕快去醫院

▲周海媚被經紀公司、母親證實因病離世，過去她曾自述自己有「血小板低下」的老毛病，對此醫師也提醒，民眾若有5症狀前兆，務必儘速就醫。。（圖／周海媚工作室微博）
▲周海媚被經紀公司、母親證實因病離世，過去她曾自述自己有「血小板低下」的老毛病，對此醫師也提醒，民眾若有5症狀前兆，務必儘速就醫。。（圖／周海媚工作室微博）

記者張志浩／綜合報導

香港女星周海媚被經紀公司、母親證實因病離世，享年57歲。有「最美周芷若」之稱的她，多年前被爆出罹患「紅斑性狼瘡」，不過她在2021年否認罹病，僅說有「血小板低下」的老毛病，內科醫師傅裕翔提醒，血小板數量過低時，可能導致出血問題，嚴重甚至會造成腦出血，若平時有「疲勞、皮膚出現細小紅點、牙齦出血、鼻血或口腔出血」等症狀，務必立即就醫觀察。

我是廣告 請繼續往下閱讀
傅裕翔指出，過去臨床上曾遇過媽媽帶著孩子來看病，主述兒子手上突然冒出紅點，看醫生後給他一些感冒藥和止血藥卻無法改善，後續還出現「嘴巴有血味」的情況，詳細觀察後，發現男孩四肢皮下及口腔黏膜都有出血的狀況。當下緊急進行檢查血小板檢查，發現數值只有8000／ml，遠低於正常範圍15萬至45萬／ml。

▲病人在服用中藥後，若於化療前抽血檢查，白血球、血紅素、血小板三項指標皆同時上升，表示患者免疫功能回到正常值。（圖／ingimage）
▲血小板在人體主要負責凝血、防止過度出血，當血小板數量過低時，就很可能導致出血問題。（圖／ingimage）
傅裕翔強調，血小板是人體血液中的成分，主要負責凝血、防止過度出血，當血小板數量過低時，就很可能導致出血問題，嚴重甚至會造成腦出血，若民眾日常有出現以下5症狀，務必立即就醫檢查，釐清是否有血小板低下的風險。

🟡血小板低下5大前兆
1.疲勞
2.皮膚出現細小紅點
3.牙齦出血
4.鼻血
5.口腔出血

針對血小板低下症，高雄醫學大學附設中和紀念醫院衛教資訊也指出，造成血小板數值過低的原因，可區分為製造減少、破壞過多及脾臟滯留3大類。

🟡製造減少

1.骨髓造血功能異常：骨髓分化不良症候群、再生不良性貧血、骨髓侵犯的惡性疾病。

2.營養缺乏：酒精濫用、缺乏維生素B12、葉酸或銅。

🟡破壞過多

1.藥物造成血小板低下：這類藥物包括肝素heparin、奎寧類quinine、磺胺類sulfonamides、抗生素及非類固醇類止痛藥 NSAIDs。

2.感染感染發生時也可能造成血小板低下，例如：嚴重敗血症、登革熱或C型肝炎感染。

3.自體免疫疾病：紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、抗磷質症候群等。

4.栓塞性微血管病變。

🟡脾臟滯留

1.脾臟腫大：特別常見於慢性肝硬化合併脾臟腫大的患者。

高醫提醒，血小板一旦低於10萬／ml ，接受某些手術危險性將會大幅出血增加，萬一血小板數量剩下不到2萬／ml 時，自發性出血的可能性上升，有機會發生腦出血、胃腸道出血、流鼻血及咳血等狀況；血小板掉到1萬／ml以下，全身器官系統都有可能出血，有很高的致命風險。

周海媚傳聞受「不死癌症」紅斑性狼瘡所苦　9成好發「1族群」

周海媚曾否認得紅斑性狼瘡　自爆血小板太低昏倒：永遠不生小孩

「撞球之子」楊清順45歲病逝！肺癌初期毫無症狀　預防4重點必看

下週恐有寒流！預防心血管疾病不只要保暖　醫曝「1指標」超重要

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞