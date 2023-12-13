周海媚送醫前「心跳停止冒屍斑」！搶救過程曝光 前一晚呼吸困難
港星周海媚11日病逝，享年57歲，工作室昨（12）日發出聲明，證實死訊，不過並未多說原因。今（13）日微博上瘋傳她的病歷單，上頭寫著「發現意識喪失，心跳停止1小時」，透露周海媚到院時已有屍斑，已經身亡。
記者薛羽彤／綜合報導
今日微博上傳出一張疑似為周海媚在北京中醫醫院的電子病歷，內容提到，她是在11日當天上午10點多被發現昏迷在家中，隨即同事撥打了120急救電話，而且這一周以來，周海媚有咳嗽和呼吸困難的症狀，在家中自行吸氧，10日呼吸困難的情況加重。
病歷上還記載著，經醫生檢查後初步判斷，周海媚意識喪失，全身僵硬、冰涼，可見屍斑其瞳孔擴大，結膜出血，且無心跳和呼吸，送醫前就已死亡。據傳周海媚生前患有高血壓和系統性紅斑狼瘡，不過她曾上節目否認，並稱自己是血小板偏低，念書時常常暈倒，身上多處瘀青。
周海媚小檔案
年齡：57歲
綽號：最美周芷若、海味、凍齡女神
出道過程：1985年參加TVB香港小姐選美比賽落選後出道
感情：曾和港星呂良偉有1年婚姻、與建築師男友交往12年分手
代表作：電視劇《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《今生今世》、《縱橫四海》、《大鬧廣昌隆》
近況：2018年10月來台灣參加第53屆電視金鐘獎頒獎典禮，與張軒睿擔任頒獎嘉賓
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