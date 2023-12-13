AI股領軍、高價股穩盤！台股早盤站上17500點 NB族群也夯
FOMC會議前，美股昨（12）日重要指數皆收漲，台北股市今（13）日早盤走高，早盤隨後漲40多點來到17500點附近。權值王台積電早盤在平盤之上游走。由於輝達晶片禁令鬆綁，帶動AI概念股，廣達、技嘉、緯創漲1到3%。而英業達AI晶片奪國際大單，今股價飆漲停也帶動NB族群，如華碩、宏碁與仁寶。另外，今日高價股是穩盤功臣，而散裝航運也不遑多讓。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數12日上漲173.01點，或0.48%，收36577.94點；那斯達克指數上漲100.91點，或0.7%，收14533.4點；標普500指數上漲21.26點，或0.46%，收4643.7點；費城半導體指數上漲27.80點，或0.71%，收3930.18點。
美股主要指數收漲，帶動台股早盤開低走高，早盤以平盤之下17447點開出，但隨後漲40多點來到17500點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤在平盤之上游走，小漲1元，來到579元。同樣為晶圓代工的聯電跌0.7%、世界先進小漲、力積電漲0.5%。
其他重要電子股，如聯發科漲0.6%、鴻海在平盤附近、大立光漲1%以上、日月光漲0.7%。高價股祥碩漲7%多，來到1715元。世芯-KY漲1.5%、材料-KY、譜瑞-KY、川湖、創意漲2到3%。另外，輝達晶片禁令鬆綁，帶動AI概念股，廣達與技嘉早盤漲1.5%、緯創漲2.7%、緯穎漲0.8%。
同樣為AI股的英業達AI晶片奪國際大單，搖身一變為當紅的IP概念股，今股價飆漲停，也帶動NB族群，如華碩、宏碁強勢漲逾1到2%，仁寶漲逾4%。另外，散裝航運表現不俗，中航漲5%多，慧洋-KY、裕民、中櫃、四維航、新興、台航、益航漲逾1到3%。