周海媚演活「最美周芷若」！金庸送整套簽名小說 竟被熟人偷走
57歲的香港知名女星周海媚驚傳離世，昨（12）日周海媚官方微博工作室證實，周海媚在12月11日離世，震驚各界，讓大批粉絲感到不捨。周海媚演過多部電視劇與電影，甚至發過兩張唱片，但她最早讓台灣觀眾熟悉的作品，應該就是1994年由名製作人楊佩佩製作的台灣武俠劇《倚天屠龍記》中的周芷若，還因此有了「最美周芷若」封號至今，並得到小說原作者金庸大師稱讚，還親自致贈整套簽名小說，但該小說驚傳已被偷。
記者葉盛耀/綜合報導
周海媚1966年出生香港，祖先為中國滿清八大姓氏之一的瓜爾佳後裔，有滿族貴族血統。因香港小姐選美而出道，90年代時晉身TVB當家花旦，並於1994年演出台劇《倚天屠龍記》，飾演的周芷若爆紅，因此有了「最美周芷若」的封號一直到現今無人能超越，因為無論從外在容貌、裝扮、個性舉止到內心感情戲，彷彿讓周芷若活生生從書中走出。
更在該電視劇播畢後，獲原著作家金庸大師贈予親筆簽名的整套《倚天屠龍記》小說，時隔25年後的2019年，《倚天屠龍記》在中國大陸被翻拍到第8版，周海媚還由周芷若晉升變成飾演滅絕師太，因為凍齡有方外表依舊亮眼，也又被封為「最美滅絕師太」。
但是周海媚在2019年時接受香港《明報》採訪時曾提到，該金庸親筆簽名的整套小說其實已被盜，她說：「一整套簽了名，居然被人偷走了，我放在屋企書架（屋裡書架），是熟人偷的，不是朋友，因為沒人知道，好可惜，可能十年後有人拿出來拍賣，我會留意著。」而如今周海媚離世，徒留遺憾。