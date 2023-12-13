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英業達自研晶片IP獲兩IC設計大廠採用　股價飆漲停、帶動NB族群

▲英業達近年投入研發自製晶片IP，自今（2023）年第一季正式發表「VectorMeshTM」嵌入式神經網絡處理器，低功耗、高效能、高彈性架構三大優勢吸引 IC設計產業高度關注，今年下半年正式簽約兩家IC設計大廠。（圖／NOWnews資料照片）
▲英業達近年投入研發自製晶片IP，自今（2023）年第一季正式發表「VectorMeshTM」嵌入式神經網絡處理器，低功耗、高效能、高彈性架構三大優勢吸引 IC設計產業高度關注，今年下半年正式簽約兩家IC設計大廠。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

英業達近年投入研發自製晶片IP，自今（2023）年第一季正式發表「VectorMeshTM」嵌入式神經網絡處理器，低功耗、高效能、高彈性架構三大優勢吸引 IC設計產業高度關注，今年下半年正式簽約兩家IC設計大廠，在各該產品領域市占率皆是前三佼佼者，英業達表示趁著這股動能，明（2024）年業績可望持續成長。而今（13）日英葉達股價飆漲停，來到47元，也帶動其他NB族群。

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英業達研發自製晶片IP練功5年，公開發表的「VectorMeshTM」，並依照終端應用所需的算力大小，分為「MinimaTM」、「ParvaTM」、「MagnaTM」三大系列，落實IP商品化搶攻市場。

英業達資深副總陳維超表示，自製晶片IP「VectorMeshTM」邏輯閘數（Gate count）在相同製程條件與相同運算能力下更比同業小4倍，使終端產品實現更低成本與功耗的目標，相當具有競爭力。

「VectorMeshTM」除了達到高效能、低功耗，結合從模型訓練、設計及SoC整合到晶片量產階段，一站式且客製化設計的IP導入與整合服務更是解決IC設計公司的痛點。

以「ParvaTM」為例，在現在需求火熱的人型物件偵測應用可輕易達到30 fps回報率，且模型客製化需求僅需2週到1個月即可導入產品整合測試，在AI邊緣運算領域中，為追求極低成本及能快速搶攻市場的解決方案。

陳維超指出，這次簽約的兩大IC設計大廠即分別選用「MinimaTM」及「ParvaTM」系列，終端應用為透過 AI進行影像辨識及特殊數學運算類型。

展望明年，英業達AI晶片設計處處長徐國翰表示，公司將持續開發終端算力更大的 「MagnaTM」IP系列，使PPA（功耗、性能及面積）更具競爭力，並持續關注市場趨勢，深化一站式的IP導入與整合服務，使IC設計公司在取得英業達技術後，隨時在線使用開發，縮短交叉驗證時間，讓產品可以更快上市，搶攻市場。

英業達研發的AI晶片奪國際大單，搖身一變為當紅的IP概念股，今股價早盤飆漲停，來到47元，也帶動NB族群，如華碩、宏碁強勢漲逾1到2%，仁寶漲逾4%。


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