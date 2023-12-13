英業達自研晶片IP獲兩IC設計大廠採用　股價飆漲停、帶動NB族群

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英業達資深副總陳維超表示，自製晶片IP「VectorMeshTM」邏輯閘數（Gate count）在相同製程條件與相同運算能力下更比同業小4倍，使終端產品實現更低成本與功耗的目標，相當具有競爭力。
「VectorMeshTM」除了達到高效能、低功耗，結合從模型訓練、設計及SoC整合到晶片量產階段，一站式且客製化設計的IP導入與整合服務更是解決IC設計公司的痛點。
以「ParvaTM」為例，在現在需求火熱的人型物件偵測應用可輕易達到30 fps回報率，且模型客製化需求僅需2週到1個月即可導入產品整合測試，在AI邊緣運算領域中，為追求極低成本及能快速搶攻市場的解決方案。
陳維超指出，這次簽約的兩大IC設計大廠即分別選用「MinimaTM」及「ParvaTM」系列，終端應用為透過 AI進行影像辨識及特殊數學運算類型。
展望明年，英業達AI晶片設計處處長徐國翰表示，公司將持續開發終端算力更大的 「MagnaTM」IP系列，使PPA（功耗、性能及面積）更具競爭力，並持續關注市場趨勢，深化一站式的IP導入與整合服務，使IC設計公司在取得英業達技術後，隨時在線使用開發，縮短交叉驗證時間，讓產品可以更快上市，搶攻市場。
英業達研發的AI晶片奪國際大單，搖身一變為當紅的IP概念股，今股價早盤飆漲停，來到47元，也帶動NB族群，如華碩、宏碁強勢漲逾1到2%，仁寶漲逾4%。