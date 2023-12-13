邰智源為中正紀念堂吸菸區錯轟北市府致歉 蔣萬安邀擔任拒菸大使
藝人邰智源前日在社群軟體IG上，發文錯批台北市府將樹木砍光並設置吸菸區「可笑而且荒唐」，遭到不少網友指正中正紀念堂是由文化部所管轄，北市府也回應澄清，中正紀念堂更是決定將吸菸區取消；而邰智源也在12日晚間發文致歉。台北市長蔣萬安更順水推舟，在該文底下邀請邰智源擔任拒菸大使，邰智源也一口答應。
記者邱新博／台北報導
邰智源12日晚間表示，過勿憚改，從善如流。感謝文化部的決定，不在中正紀念堂的園區內設置吸煙區了，也謝謝台北市長蔣萬安允諾一起將台北市打造成一個無菸害的城市。共創台北市美好的未來。
邰智源貼文也提到，菸民們的吸菸場所也請參考相關鄰近國家的作法，幫助菸民們早日達成戒菸的目標。感恩大家，所以不管你是躺在綠地，仰望藍天，或是看著飄過的白雲，還是得呼吸自由而清新的空氣。自由清新的空氣得來不易呀。
蔣萬安也用IG去貼文底下留言「感謝邰哥關心無菸害環境，並且邀請邰智源擔任台北市拒菸大使，一起守護台北市民的健康。」邰智源則回應，「沒問題，只要能替國家社會盡點棉薄之力，都是我的榮幸。您隨時指教，謝謝」。
中正紀念堂管理處12日表示，吸菸區原是2009年設置，為營造無菸公園環境，自本年12月12日起取消「吸菸區」，全面禁菸，共創優質休閒場域。