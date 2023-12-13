周海媚5件事！曾嫌周芷若「太小氣」拒演　金庸霸氣願為她改結局

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周海媚在1994年以台視戲劇《倚天屠龍記》紅遍兩岸三地，被公認是最經典版本的周芷若，不過，她事後透露曾想要拒演這個角色，因為在她的愛情觀裡，若對方不愛自己就應瀟灑放手，不應該糾纏，「這個人太小氣」，後來導演賴水清親自飛去香港說明，指周芷若也是感情的受害者，才勸服她出演該劇。而金庸看過她演出相當讚賞，曾霸氣放話「願意為她改結局」。
罹罕病紅斑性狼瘡 為此不生小孩
外界盛傳周海媚罹患罕病紅斑性狼瘡，因此淡出演藝圈，但她曾否認此說，只坦言血小板指數低，若是經歷懷孕生子，可能會有生命危險，所以交往前都會跟異性講清楚，若無法接受就趕緊分開，她生前獨自住在北京，養了很多寵物陪伴，經常在抖音分享寵物萌照，非常享受一個人的生活。
與呂良偉閃婚1年 沒登記鬧烏龍
周海媚19歲就從港姐選美出道，初戀是年長10歲的演員呂良偉，2人拍攝《小島風雲》時戀愛，曾經交往3年，在她21歲的青春年華時，呂良偉就深情求婚，帶她去美國申請結婚，可惜因雙方生活個性差異，最後僅維持1年的婚姻，並未正式登記就分開，兩人分手後見面也不尷尬，更傳出黎明介入當第三者。
為愛移居北京 交往12年仍分手
周海媚對感情豁達，勇於放手也不輕言放棄，她與建築師男友交往12年，在周遭親友反對的前提下，毅然決然為愛搬到北京，在專訪時透露當時北京下雪，雪景非常的美，就想搬來北京居住，男方也多次求婚，盼望她能退出演藝圈，嚮往自由的周海媚，最後選擇和平分手，被旁人問到是否後悔，她強調人生從不做後悔的事，永遠不要回頭看。
不介意臉上皺紋 堅持不做醫美手術
2019年周海媚再度拍攝新版《倚天屠龍記》，從最美周芷若晉升為「最美滅絕師太」。多年來她美貌依舊，不少女星靠微整型凍齡，被問到是否畏懼年齡帶來的變化，周海媚大方回應：「我不怕，年齡只是數字，心態很重要，我現在笑起來就有皺紋，怎麼了，那我就不活了嗎？打針打到整個臉變形，那就不是自己，順其自然是最好的」，表態想要自然老去，沒必要打針整容，不介意有皺紋，很喜歡現在的狀態，認為專業演員不該受限制，可以演出不同年齡的模樣。周海媚率性自我的態度，似乎是一生寫照，活得瀟灑不受拘束。
周海媚小檔案
年齡：57歲
綽號：最美周芷若、海味、凍齡女神
出道過程：1985年參加TVB香港小姐選美比賽落選後出道
感情：曾和港星呂良偉有1年婚姻、與建築師男友交往12年分手
代表作：電視劇《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《今生今世》、《縱橫四海》、《大鬧廣昌隆》
近況：2018年10月來台灣參加第53屆電視金鐘獎頒獎典禮，與張軒睿擔任頒獎嘉賓
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年齡：57歲
綽號：最美周芷若、海味、凍齡女神
出道過程：1985年參加TVB香港小姐選美比賽落選後出道
感情：曾和港星呂良偉有1年婚姻、與建築師男友交往12年分手
代表作：電視劇《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《今生今世》、《縱橫四海》、《大鬧廣昌隆》
近況：2018年10月來台灣參加第53屆電視金鐘獎頒獎典禮，與張軒睿擔任頒獎嘉賓
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