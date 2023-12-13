赴日刷商務卡退稅卡關！銀行點出原因　專家建議消費前確定3件事

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貼文曝光後，也有苦主現身留言「心齋橋大丸結帳前也有這張紙條告知，算好心」、「我前幾天在心齋橋大丸也是這樣，xx商務御璽卡上有印Business就不行，但店家有提前告知，所以刷別張卡就好了，影響不大。要是以後改成機場才辦退稅那才真的是大麻煩了」。
也有網友指稱，「只要有Business都會被拒絕」、「商務卡可能被認定是公司消費，可能店家辦退稅會比較難，現在都抓比較嚴」、「應該是因為你卡片上有Business標誌，它無法分辨你是私人卡還是正商務卡，也沒有那個美國時間去查，乾脆不收」。
事實上，關於日本退稅問題，日本政府早在今年11月就傳出，未來可能會改變制度，《NOWnews今日新聞》就曾報導，根據日本經濟新聞指出，日本政府已開始評估修改現行免稅制度，未來可能會採取購買商品時先支付消費稅，待出境時確認商品後再退稅。此舉是為因應相繼傳出現行免稅制度遭投機者利用，以便宜價格購買商品後在日本國內進行轉售牟利的情況。
只是，商務卡跟一般信用卡有何不同？主要是因台灣信用卡競爭激烈，各發卡銀行不僅祭出高回饋、不同卡等別來吸引民眾辦卡，原本等級僅次於頂級卡的御璽、鈦金、晶緻卡，但現在連剛出社會的小白都能輕鬆申辦，因此，發卡銀行就將腦筋動到了「商務卡」。原本國際組織推出商務卡，主要提供企業商業使用，也給予很多權益優惠，像是機場接送、機場貴賓室、保險、消費回饋等等，只是台灣信用卡市場競爭真的太激烈，也開始出現許多掛著商務卡別的個人信用卡，也沒限制在商務差旅使用。
現在傳出有國人赴日旅遊，消費刷商務卡退稅卡關，國內發卡銀行主管今日接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，目前發卡銀行跟國際發卡組織萬事達卡皆無相關禁止商務卡或是全商務類型信用卡或簽帳金融卡，不得參與退稅的相關規定，日本政府要求退稅商品禁止在日本境內轉售等商業行為，因此，有部分商家誤以為片卡具「Business」卡樣就是商業採購，進而嚴格執行。目前國際發卡組織日本團隊也在跟日本當地相關機構討論對策中。
金融比較平台Money101行銷公關經理張書敏受訪時則提醒，目前日本消費稅為10%，若要符合退稅資格需入境日本不超過6個月，且消費最低門檻為未稅金額超過5000日圓，另需留意刷卡盡可能避免商務卡，大丸百貨持有「Business」字樣卡別無法退稅，其他通路商場目前無明確規定，建議民眾刷卡前仍不可不慎。
此外，日本退稅常見3種方式，她建議，民眾消費前可再次確認，目前最方便的情況是，結帳前店家可接受出示符合退稅資格的護照，即可免稅金額直接結帳，若以含稅金額結帳，憑收據及護照至退稅櫃檯即可進行退稅，亦有含稅刷卡後，信用卡退稅入帳信用卡帳戶，提醒持卡人須為本人。