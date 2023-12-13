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《帝王條款》畫作奪特優挨轟！校方擔心學生受影響　將持續輔導

▲桃園東興國中學生以行人「帝王條款」作畫，獲得全國學生美術比賽漫畫類特優，畫中1名皇帝牽著烏龜在過馬路，而一旁有大量機車、汽車正對著皇帝按喇叭，校方在臉書貼初學生作品卻慘遭網友圍剿。（圖／翻攝Cheap臉書）
▲桃園東興國中學生以行人「帝王條款」作畫，獲得全國學生美術比賽漫畫類特優，畫中1名皇帝牽著烏龜在過馬路，而一旁有大量機車、汽車正對著皇帝按喇叭，校方在臉書貼初學生作品卻慘遭網友圍剿。（圖／翻攝Cheap臉書）

記者孫唯容／綜合報導

桃園東興國中學生以行人「帝王條款」作畫，獲得全國學生美術比賽漫畫類特優，畫中1名皇帝牽著烏龜在過馬路，而一旁有大量機車、汽車正對著皇帝按喇叭，校方在臉書貼初學生作品卻慘遭網友圍剿，引起批評聲浪，網友認為該篇作品是在嘲諷行人路權，學校教育出現缺失。

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112年度全國美術比賽由教育部指導、國立台灣藝術教育館主辦、各縣市政府教育局協辦，參賽組別從國小至大專都有，並分為繪畫、書法、平面設計、水墨畫、版畫等類型，其中漫畫類國中普通班組(含技藝班)選出2個特優獎，其中之一為桃園市立東興國民中學的學生創作的作品《帝王條款》。

畫作曝光後引發批評聲浪，網紅Cheap在臉書發文斥責，以帝王條款為主題，極盡醜化台灣行人，還得了全國性的美術獎，「真的很可悲」，他進一步質問，「行人在台灣已經夠弱勢了，還要被這樣嘲諷，我們教育到底出了什麼問題？」、「真的很可悲，我不怪學生，而是指導老師是在亂教什麼啦，還有評審國立台灣藝術教育館，這種赤裸裸的歧視可以得獎? 你敢開其他歧視的玩笑?你刪文沒用，沒道歉追回這個獎，跟你沒完沒了。」

校方11日也在臉書表示，由於台灣遭譏是「行人地獄」，政府立法保護民眾安全行走的權利，但該同學認為「社會當中人與人之間要彼此尊重，所以行人通過馬路也要快速通過，不能如皇帝般霸道行走」，因此有了創作的動機與靈感。

根據《中央社》報導，該校校長也表示，學生是因為看到新聞報導行人和駕駛間的衝突，所以才用看到的媒體標題創作，學生本意只是希望行人和駕駛間互相尊重；這個孩子非常喜歡創作，題目也是孩子想的，美術老師只是掛名、指導繪畫，但沒有對主題提出意見。

校長也說，學校人員媒體敏感度不高，也是因為貼文一直受到攻擊才刪文，沒想到卻引發更多攻擊，所以才發聲明致歉，並表示會立即向師生宣導正確交通安全法律知識，尊重行人路權優先，以確保用路人安全。此外擔心學生會受影響，也將持續進行輔導。

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