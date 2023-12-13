NBA／首屆季中錦標賽大成功！收視率狂升64％ 近5年例行賽新高
NBA洛杉磯湖人上週（10日）擊敗印第安納溜馬，拿到首屆季中錦標賽冠軍。討論3年的「季中挑戰賽」制度今年於NBA正式上路，獲得巨大的成功，根據美聯社報導，季中錦標賽成為自2018年2月以來，NBA例行賽期間除聖誕大戰以外最受歡迎的比賽。
記者路皓惟/綜合報導
湖人在季中錦標賽4強賽以44分大勝鵜鶘，平均在線觀看人數220萬，創造開幕週以來最高收視紀錄；決賽湖人對陣溜馬萬眾矚目，ABC/ESPN上平均有458萬觀眾觀看，這是近6年來除聖誕大戰以外收視率最高的例行賽比賽。
據報導，季中錦標賽與上賽季的NBA週六黃金時段相比，平均收視相比上升了64%。由於季中錦標賽是首次舉辦，聯盟需要提高影響力和收視率，尤其在勇士、塞爾提克這些擁有巨大粉絲基礎的球隊出局後，湖人的奪冠被認為是最好的結果。
湖人隊贏得季中錦標賽，很大程度上必須歸功於Anthony Davis，AD繳出41分20籃板的「40、20」數據，還有4次阻攻和5次助攻，「詹皇」LeBron James則有24分11籃板4助攻，奪下首屆賽事的MVP獎項。
除了獲得一座獎盃之外，湖人隊的球員們作為季中錦標賽冠軍各自獲得了50萬美元，溜馬隊球員則各自獲得20萬美元。
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