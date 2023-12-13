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韓國瑜周末夜挺蔡壁如！與柯文哲同場不同框　蔡英文前一天先固樁

▲蔡壁如競總成立當天，盧秀燕率領國民黨小雞們力挺。（圖／蔡壁如競總提供，2023.12.03）
▲蔡壁如競總成立當天，盧秀燕率領國民黨小雞們力挺。（圖／蔡壁如競總提供，2023.12.03）

記者顏幸如／台中報導

總統藍白合破局後，台中市繼續當立委藍白合示範區，繼台中市長盧秀燕3日為民眾黨蔡壁如站台、與刻意晚到場的民眾黨總統候選人同場不同框，前高雄市長韓國瑜也將比照辦理，於16日與柯文哲先後為蔡壁如助講。有趣的是，活動地點在立法院副院長蔡其昌老家前的清水紫雲巖，總統蔡英文15日將前往參拜，但綠營否認刻意安排，指時間純屬巧合。

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▲柯文哲和藍營人馬同場不同框的合作模式，本周六將再度上演。（圖／蔡壁如競總提供，2023.12.03）
▲柯文哲和藍營人馬同場不同框的合作模式，本周六將再度上演。（圖／蔡壁如競總提供，2023.12.03）
民眾黨立委候選人蔡壁如3日成立競選總部，台中市長盧秀燕不僅擔任競總主委，還率領藍營小雞們到場力挺，為免踩到黨主席朱立倫「禁柯令」紅線，藍營所有人在10點半前全部離開會場，接下來換民眾黨人馬上陣，柯文哲則在上午11點抵達。

由於當天效果不錯，民眾黨決定再辦一場，敲定16日（六）在清水紫雲巖前以「廟口開講」形態造勢，邀請到名列國民黨不分區立委第一名的韓國瑜，於晚間7點半與盧秀燕一起進場，象徵藍白進立法院後，政策合作的遠景；同樣受邀出席的還有台中紅派大老、市議會議長張清照。至於柯文哲，預計在晚間8點10分到場。

有趣的是，綠營昨宣傳總統蔡英文將於15日下午到清水紫雲巖參拜，由於蔡其昌老家就在紫雲巖旁邊，地方認為民眾黨刻意選這裡辦大型活動，踢館意味相當明顯，綠營又宣布蔡英文將來參拜，難免令人聯想到保衛戰。但蔡其昌服務處發言人林俊裕表示，紫雲巖是清水大廟，本就是候選人必參拜之處，蔡英文的行程早已排定，只是時間湊巧而已。

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