藍里長被控接受中國招待 民進黨籲：侯友宜別配合中國
國民黨籍彰化縣、美鎮糖友里長何吉盛因涉嫌組團赴中接受落地招待「介選」，遭檢調以涉觸犯選罷法、反滲透法等搜索與偵辦。民進黨發言人張志豪今（13）日痛批，何吉盛上週才被侯友宜親自授旗，顯示中共的「介選黑手」早就伸到侯友宜的親密戰友身邊，無法抵賴的侯友宜卻選擇神隱、裝死，對比侯友宜才剛發表政見誓言要「確保民主、強化安全」，真是格外諷刺，更讓人質疑侯難道是在默認中共的介選行為嗎？
記者陳佩君／台北報導
張志豪指出，何吉盛與侯友宜關係匪淺，上週更才以「彰化縣村里長聯合服務總會長」身份出席「全國里長侯援會」，還接受侯友宜的親自授旗；結果現在爆出涉入中國介選，當初與何吉盛一起握拳高呼的侯友宜卻裝死神隱，難道是在默認這種中國的介選行徑？還是已經無法抵賴了，所以想乾脆蒙混過關、繼續用抹黑的方式轉移民眾焦點？
張志豪質疑，侯友宜前天發表「國防外交政策」時還在大談要「確保民主、強化安全」，結果最大的「民主破口、安全漏洞」就在自己身旁，當中國「介選」作為都已經佈局到侯友宜的後援會戰友、國民黨基層身上了，侯友宜卻還視而不見、拒絕譴責，看來就是害怕會得罪中國，讓人民強烈質疑，這樣的人究竟如何能親做表率、帶領國家？又如何能「確保民主、強化安全」？
張志豪強調，相較侯友宜的曖昧不清，民進黨立場一貫非常清楚，民進黨反對中共越來越緊迫的施壓和介選，「賴蕭配」會堅定站在守護台灣主權與和平的立場上，不會退讓，更不會走回「一中」的老路，呼籲侯友宜與國民黨，不要再配合中共試圖破壞台灣民主、危害國家安全的統戰和介選行為，更該勇敢和台灣人民站在一起。