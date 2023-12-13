旅行社替阮昭雄升艙　恐涉不違背職務行賄罪！他批：政風處在護短

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柯晨晧表示，按照公務人員國外出差旅費要點第二條第一項關於交通費之規定，次長級得乘坐商務艙，但阮昭雄說自己該趟出差搭乘的是經濟艙，經查詢阿聯酋官網來回機票價格，頭等艙為315,900元，而經濟艙108,649元，兩者價差超過20萬，貪汙治罪條例所定之授受賄賂，不以收受金錢為要件，若以實物或招待提供利益給予公務人員，也會觸犯不違背職務行賄罪。
林為洲表示，就算依照相對寬鬆的公務員廉政倫理規範，每年也僅能贈送一萬元的禮物往來，阮昭雄身為行政單位的首長，接受此高價且豪華的機位升等，還發照片打卡炫耀，對此僑委會竟回應表示「不知為何機票升等」、「這有可能是航空公司，自己疏失而造成的結果」顯然是推託之詞。
林國春進一步說明，幫阮昭雄升級機票的三星旅行社，長期大量承包僑委會、外交部等有機票招標需求單位的標案，民進黨執政期間共拿下超過新台幣兩億兩千萬的標案金額，如此高額的升等機票，不免讓人連想是業者為了攏絡機關首長，以利後續標案能夠順利取地的手段。
林國春直言，其實事件發生第一時間，就有民眾向政風處檢舉，政風處竟然表示，「廠商考量現場艙位安排主動升等，本會人員沒有要求，爾後提醒本會陪同人員注意艙位等級」。林國春喊話，要求法務部與政風處嚴辦，否則就是在護短。