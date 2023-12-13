搶救三尖瓣退化高齡心臟！台大醫院「這手術」讓辦膜多兩個

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林茂欣解釋，「三尖瓣」位於右心房、右心室之間，是心臟大門一般的存在，閉鎖不全的原因除了前述的退化與耗損外，其餘常見的閉鎖不全成因還有心內膜炎、外傷、慢性心房顫動、肺動脈高壓、心律調節器置放等，輕度或中度患者大多沒有症狀，或是症狀輕微。
然而，重度者三尖瓣閉鎖不全的患者會出現呼吸喘、運動功能下降、下肢水腫等症狀，嚴重者還會出現心臟功能衰竭。林茂欣指出，雖臨床上以「傳統開心手術」為標準治療作法，但部分高齡患者因為年老、共病，不見得能承受手術風險，因此在治療上會出現困難。
林茂欣指出，82歲的周先生就是一位三尖瓣膜閉鎖不全的嚴重患者，且治療時已經出現右心衰竭情況，經保守藥物治療仍無法控制病情，因此台大醫院經評估，決定通過專案申請、引入「異位性上下腔靜脈支架瓣膜置放術」相關醫材進行治療。
針對該一手術，林茂欣表示，手術中會透過心導管，將2個支架瓣膜分別裝設於「上腔靜脈」與「下腔靜脈」，阻擋因為三尖瓣缺損而從上、下兩路血管逆流的血液，進而達成改善患者心臟血液逆流情況的效果，具有傷口小、不需體外循環輔助、手術時間短（約2小時）、成功率達94%等優點。
此外，台大醫院心臟外科主任虞希禹進一步補充，傳統開心手術治療三尖瓣，手術時間依據困難度，落在3小時到6小時不等，且患者通常需要在加護病房觀察1到2天、普通病房觀察一週。
不過，林茂欣也提到，該手術雖較傳統手術具有多項優勢，但仍有其局限性，通常是用於本身身體條件較差、不適合傳統手術的患者，術前也會經過心導管與影像學相關評估，並非適用於所有患者，且須通過患者自費進行。