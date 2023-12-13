cos遭疑賣肉反擊了！黃捷秀交通政績 預告舉辦超商妹海報簽名會
高雄市第六選區民進黨立委候選人黃捷，因扮網路創作「山道猴子」的角色超商妹引發熱列討論，卻被質疑是穿著火辣賣肉，她藉此端出政見牛肉，並條列當民代任內滿滿的交通政績，黃捷更預告本週日將舉辦海報簽名會，並發送限量版的「超商妹海報」。
記者鄭婷襄／高雄報導
黃捷說，藉機分享，她作為最挺機車族且最常騎機車上班的民代，過去為機車路權做過什麼，以及未來若進國會，想為交通平權的事，她列出，擔任議員期間完成的人本交通成果，包括塗銷多條路段禁行機車、開放21處路口機車直接左轉、設置6條人行道及通學步道、設置34處Youbike、完成8處人行道整修、完成7處無障礙坡道、設置28處小綠人號誌、完成18條道路刨鋪、改善8處行人早開時相、增加3路口行人專用時相、改善7處行穿線退縮及庇護島設置、增設2處公車候車亭、增設衛武營、澄清湖周邊智慧停車格、完成衛武營周邊人行道及設置自行車道、改善百條路口安全及平整路面、舉辦2次交通體檢公聽會、推動黃線捷運加速動工及地下連通道、改善道路施工標準及整合道路挖掘工程。
黃捷表示，她多次為身障人士爭取交通權益，包括公車停靠站加裝到站提醒鈴聲，來友善視障者，以及公有停車場設置文字客服系統，友善聽障者，這些成果都在不計其數的會勘中，一件件耐心促成的。
黃捷指出，未來擔任立委，除了監督交通部落實剛三讀通過的《道路交通安全基本法》，黃捷也會從多個面向持續推動交通平權，包括推動車種平權、行人路權、交通教育、完整大眾運輸，並檢討現有道路設計、不合理的速限規範、考照制度、停車場規範跟陷阱標線等，並主張應從源頭端解決道路設計問題。
黃捷強調，她過去已用行動證明，她是最挺交通平權的民代，未來她也會繼續努力，革新道路設計，讓台灣的交通便利又安全，而為感謝大家對「超商妹」的熱情支持，她將在本週日會舉辦海報簽名會，並特製超商妹限量海報200張，送完為止。