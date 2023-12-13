孩子留級才受益？日本「催生」推3胎免大學學費　民眾怒：領不到

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但細看限制條件會發現，如果要享有優惠，3個孩子都必須是「受扶養對象」，也就是說如果第1個孩子從大學畢業，不再被扶養，另外2個孩子就被排除在補助對象外，不能再享有免學費。
這項限制條件被揭露後，在網路上掀起熱議。有網友表示，「只有生到3個孩子以上才有優惠」、「即使生了3個也是有可能拿不到優惠」、「難不成為了讓弟弟和妹妹得到優惠，得叫第1個孩子留級嗎」、「只有一次生三胞胎以上才會受益」、「現代社會多是雙薪家庭，誰有辦法每隔一年就生一胎。」
日本大學學費年年喊漲，使得不少家庭負擔困難。據文部科學省統計，國立大學入學金為28萬2000日圓、學費為53萬5800日圓。2021年調查的私立大學學費方面，短大和私立高專的入學金，文科是22萬5651日圓、學費81萬5069日圓，還要加上設備費用14萬8272日圓，合計需要118萬8991日圓；若是就讀理科又更花錢，合計要156萬6262日圓。而就讀牙醫系的話，則需489萬539日圓。
有媒體揭露先前日本政府公布、將從明年起實施的「兒童津貼」政策也有享受不到加倍津貼的問題。兒童津貼的領取對象是0歲到高中畢業前。0至3歲每個月1萬5000日圓，3歲至高中畢業前每個月1萬日圓，第3個孩子起每個月3萬日圓。但如果第1個孩子自高中畢業，原本的第2個孩子就會遞補變成第1個孩子，導致原本的第3個孩子失去領到加倍津貼資格。