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孩子留級才受益？日本「催生」推3胎免大學學費　民眾怒：領不到

▲日本生育率低落，首相岸田文雄祭出大學學費補貼政策「催生」，但限制條件引起民眾質疑。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本生育率低落，首相岸田文雄祭出大學學費補貼政策「催生」，但限制條件引起民眾質疑。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

東北亞國家少子化問題嚴重，其中日本政府將推出新的少子化對策，免除3胎家庭子女的所有大學與高等教育費用，希望藉此鼓勵父母生夠3名子女。但因為政策設下3個孩子都必須是「受扶養對象」限制，在網路上受到批評，稱很難享受到這項優惠、「難道要讓小孩留級嗎。」

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綜合日媒報導，先前日本岸田內閣最近公布新的少子化對策，將一系列計畫命名為「子女未來戰略」。其中一項是被稱為「大學無償化」（免除大學學費）政策，只要同時扶養3名以上子女的家庭，不受家庭收入、6年制醫藥科系、短期大學或專科學院等限制，政府將從2025年開始提供免除「大學學費」與「入學費」（入學金）的優待，但每人補助金額仍設有上限。

但細看限制條件會發現，如果要享有優惠，3個孩子都必須是「受扶養對象」，也就是說如果第1個孩子從大學畢業，不再被扶養，另外2個孩子就被排除在補助對象外，不能再享有免學費。

這項限制條件被揭露後，在網路上掀起熱議。有網友表示，「只有生到3個孩子以上才有優惠」、「即使生了3個也是有可能拿不到優惠」、「難不成為了讓弟弟和妹妹得到優惠，得叫第1個孩子留級嗎」、「只有一次生三胞胎以上才會受益」、「現代社會多是雙薪家庭，誰有辦法每隔一年就生一胎。」

▲日本首相岸田文雄公布一系列少子化應對措施，並表示由於全球第三大經濟體日本面臨人口老化的威脅，有必要設法解決出生率下降問題。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本首相岸田文雄先前公布一系列少子化應對措施。（圖／美聯社／達志影像）
日本大學學費年年喊漲，使得不少家庭負擔困難。據文部科學省統計，國立大學入學金為28萬2000日圓、學費為53萬5800日圓。2021年調查的私立大學學費方面，短大和私立高專的入學金，文科是22萬5651日圓、學費81萬5069日圓，還要加上設備費用14萬8272日圓，合計需要118萬8991日圓；若是就讀理科又更花錢，合計要156萬6262日圓。而就讀牙醫系的話，則需489萬539日圓。

有媒體揭露先前日本政府公布、將從明年起實施的「兒童津貼」政策也有享受不到加倍津貼的問題。兒童津貼的領取對象是0歲到高中畢業前。0至3歲每個月1萬5000日圓，3歲至高中畢業前每個月1萬日圓，第3個孩子起每個月3萬日圓。但如果第1個孩子自高中畢業，原本的第2個孩子就會遞補變成第1個孩子，導致原本的第3個孩子失去領到加倍津貼資格。

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