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NBA／比下詹皇！Doncic狂奪33分、17助攻　獨行俠127:125擊敗湖人

▲獨行俠當家球星Luka Doncic攻下33分和17助攻，擊敗詹皇所率領的湖人隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲獨行俠當家球星Luka Doncic攻下33分和17助攻，擊敗詹皇所率領的湖人隊。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

獨行俠打瘋了！達拉斯獨行俠今（13）日在NBA例行賽出戰洛杉磯湖人，獨行俠當家球星Luka Doncic攻下33分和17助攻，在他為人父後，5場比賽場均35.2分，8.8籃板、12.4助攻，獨行俠也拿到近期4勝1負，拉出4連勝，湖人當家球星「詹皇」LeBron James33分，9助攻，8籃板。

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此役獨行俠在後衛Kyrie Irving缺陣狀況下，獨行俠由Luka Doncic殺進殺出，不但拿到「雙十」貢獻，還有6個籃板，Dante Exum砍下26分還有4個籃板3次助攻，Grant Williams19分3籃板，Tim Hardaway Jr.候補得到32分。

湖人隊方面，「AD」Anthony Davis砍下37分11個籃板，還有2次火鍋，「詹皇」LeBron James33分，9助攻，8籃板，Taurean Prince15分4籃板4助攻，Austin Reaves22分8助攻5籃板。

比賽一開始，獨行俠在Luka Doncic帶領下連續反擊得手，首節湖人隊落後多達8分。隨著比賽的進行，詹皇和Anthony Davis開始不斷攻擊內線，一度希望追平。

第三節湖人隊轟出一波34比22的攻勢，將分差拉大到雙位數，不過最後一節，Doncic挺身而出，開始連續單打得手之後，Dante Exum挺身而出，最終獨行俠127比125險勝湖人，拿下4連勝。

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