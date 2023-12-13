周海媚因病辭世！黃安曝兩人興趣相同 憶昔日約定：現在爽約了
港星周海媚11日因病辭世，享年57歲。周海媚突然離世，令身旁的親朋好友都措手不及，陷入悲傷情緒中。與周海媚有交情的黃安，在微博上發文哀悼，他憶起周海媚跟自己興趣相同，兩人曾約好要一起打羽毛球，黃安感傷表示「現在爽約了。」
記者薛羽彤／綜合報導
黃安今（13）日在微博上弔唁周海媚，「周海媚真的走了！」他透露兩人的生日只差兩天，「我倆都是笑口常開、無可救藥的樂觀主義～射手座」，黃安曾問過周海媚喜歡什麼運動，「她說喜歡打羽毛球，跟我興趣相同，曾相約要在北京順義打球，現在爽約了。」文末黃安祝福她，「祝福她往生極樂淨土，上品上生，可愛的射手座女生。」並附上兩人的合照。
此外，曾和她一起拍攝《武媚娘傳奇》的范冰冰、張鈞甯，好友任達華、李若彤等人都發文弔唁。范冰冰昨日發文說道：「十年前，與海媚姐一同合作《武媚娘傳奇》的回憶仍歷歷在目，在一起經歷了229天的拍攝與相處，被她極高的職業素養和專業能力折服。剛剛看到新聞消息的那一刻，對於她的突然離世…深感惋惜！ 海媚姐，一路好走！」
周海媚小檔案
年齡：57歲
綽號：最美周芷若、海味、凍齡女神
出道過程：1985年參加TVB香港小姐選美比賽落選後出道
感情：曾和港星呂良偉有1年婚姻、與建築師男友交往12年分手
代表作：電視劇《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《今生今世》、《縱橫四海》、《大鬧廣昌隆》
近況：2018年10月來台灣參加第53屆電視金鐘獎頒獎典禮，與張軒睿擔任頒獎嘉賓
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