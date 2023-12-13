2023年必玩！Google全球熱搜遊戲排行曝 《霍格華茲的傳承》奪冠
Google 日前公布各國 2023 年度搜尋排行榜 （Year in Search），其中在全球熱門遊戲搜尋中，排名在榜首的是年初掀起一陣風潮的《霍格華茲的傳承》，後續則為《最後生還者》、《Connections》、《Battlegrounds Mobile India》、《星空》，而獲得年度遊戲大賞（TGA）「最佳遊戲」的《柏德之門3》則名列第6。
記者張志浩／綜合報導
《霍格華茲的傳承》在2023年2月10日上市後引發全球熱潮，而台灣也不例外，《霍格華茲的傳承》在上市兩週後就賣出超過1200萬套，全球銷售金額衝破8.5億美元（約258億台幣），短時間就登上華納兄弟遊戲（Warner Bros. Games）作品中的第一名，成為 Google 熱搜遊戲，除了哈利波特 IP 的加持，或許也和原著 JK蘿琳本身的不少爭議有關。
《最後生還者》2023年也在推出重製版並配合原作影集的加持受到廣大關注，索尼互動娛樂（SIE）日前也宣布，《最後生還者 二部曲》，將於2024年1月19日，在 PS5 推出重製版《最後生還者 二部曲 重製版》；排名第4的《Battlegrounds Mobile India》，則是 PUBG Mobile 的印度版本，專為印度玩家打造，遊玩人口眾多也登上熱搜。
排在第6的《柏德之門 3》則是在2023年 TGA 遊戲大賞斬獲包括最佳遊戲在內的6項大獎，可說是今年遊戲界的最大贏家，另外前10名中，還有上榜的有廣為人知的《暗黑破壞神4》，2023年再推出後揪掀起一波爆肝練等風潮，玩家紛紛查詢突破等級的攻略和技巧，成功登上 Google 遊戲熱搜榜。