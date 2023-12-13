邱鎮軍被爆與黑道互動密切　綠批：侯友宜高舉反黑金復辟應踹共

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張志豪指出，邱鎮軍黑歷史一籮筐，據媒體揭露，不只他的住家頂樓違建鐵皮屋，還經營電子遊藝場，6年內共發生30件毒品交易案，還有2件竊盜、1件贓物、1件搶奪及1件賭博案，惡行惡狀，離譜至極，高舉反黑金復辟的侯友宜還為邱鎮軍站台，應該立刻出面說清楚。
林靜儀提到，前立委顏寬恒過去擔任立委期間，問政品質不佳及相關爭議外，自己也被起訴，包含涉及用助理費買豪車，家族占用國有地，並在國有地上蓋了非法空間，家族的違建更涉及假買賣的交易問題，請問顏寬恒，「如果你自認非常清白，為何不積極表態希望讓法院盡速審理你的案件？還是只想拖過選舉？ 」她呼籲顏寬恒出來公開辯論。
吳音寧指出，針對中共介選議題，對立委謝衣鳳提出「三問」，一問，十幾年來，謝家與重慶台辦來來回回的關係為何？二問，中共招待台灣村里長，帶隊的人是謝衣鳳與侯友宜聯合競選團隊的成員，包括二林蔡詩傑、竹塘蔡碩任等人，他們帶隊前往中國旅遊，價差明顯和市價不符，請問價差是誰出的？三問，昨日彰化縣國民黨籍里長被帶隊到中國，受到招待，被檢調調查，你身為彰化縣國民黨黨部主委，有沒有關心基層村里長？還是村里長由你們在帶隊去，但出事就讓基層村里長承擔？
曾柏瑜表示，立委羅明才7屆立委以來，問政內容空洞，缺乏專業度，總是把別人爭取的建設、經費都據為己有，無論是在地議員的政績，或是民進黨中央執政所推出的前瞻基礎建設，包含碧潭堰、安坑輕軌等在地建設，通通被收割成他自己的政績。
花蓮立委參選人張美慧則透過影片對傅崐萁提出「三問」，首先，傅崐萁九五至尊的農地使用違法，什麼時候才要恢復農地原狀？其次，議會刪減中南區橋梁預算的不實消息，是不是傅崐萁指使你們家主任傳遞不實消息？第三，今年12月10日，傅崐萁是否有動用其妻徐榛蔚在縣政府的資源，動員去參加你的競選活動？對於傅崐萁夫婦「農地爭議、分化議會、濫用行政資源」這三大爭議惡行，張美慧呼籲，「請傅崐萁先生接受邀請公開辯論，期待傅崐萁能夠為自己的所做所為作出解釋，回應花蓮人民的疑慮」。
此外，針對邱鎮軍爭議，陳世凱也質疑，自詡為警察市長、口口聲聲說要除暴除黑的侯友宜，轉頭卻不假思索與毒窟電子遊藝場大房東站在一起，彼此牽手高喊「凍蒜」，直接狠狠打臉自己，難道不覺得尷尬嗎？
陳世凱提到，侯友宜身為國民黨總統候選人，卻為選票考量，無視該名候選人各項爭議及其道德操守問題，多次站台相挺，將當地居民的痛苦拋諸腦後，這原則與標準實在教人不敢恭維。
陳世凱表示，侯友宜擔任新北市長期間，新北市民治安滿意度一路下滑，成為六都吊車尾，但即便侯友宜無為無能處理治安漏洞，也不必因此與該名立委候選人惺惺相惜、彼此力挺至此，何況該名立委候選人同時也被爆出與統促黨主席張安樂過從甚密、關係匪淺，難道包庇毒窟、無視違章、向統派靠攏，就是侯友宜的政治價值嗎？
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