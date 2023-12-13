蔣萬安開口唱《披星戴月》告五人嚇到 談五月天假唱疑雲這樣說！
「2024臺北最High新年城」跨年演唱會倒數18天登場，今（13）日壓軸演唱的樂團「告五人」和主持群Lulu（黃路梓茵）、威廉、風田、朵拉一同出席記者會。台北市長蔣萬安是告五人的粉絲，今還開金口清唱他們經典曲《披星戴月的想你》，連告五人都嚇到。講到日前師兄五月天陷入假唱疑雲，告五人只說自己演出一直都是live，「很感謝五月天，因為他給我們很多的舞台」，有私下關心他們，「希望他們一切都好」。
記者黃盈容／台北報導
告五人二度參與「臺北最High新年城」跨年演唱會，記者會現場獻唱《帶我去找夜生活》。台北市長蔣萬安也是他們的粉絲，今還開金口清唱告五人經典曲《披星戴月的想你》，讓眾人驚豔，告五人更給了9.5分的高分，笑說沒想到市長會唱完整段副歌，以為只是唱2句。
五月天前陣子陷入假唱疑雲，今告五人再被問及此事，他們只說「一直都很感謝五月天，給我們很多的舞台，當他們演唱會的嘉賓，對我們來講是一個非常大的學習」，並透露私下有關心五月天，「希望他們一切都好」。只是上周五月天巴黎演唱會時，告五人因要工作需早睡，無法一同收看直播。
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