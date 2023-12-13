台幣11月狂升、工具機產業吃不消　分析師卻爆這問題更嚴重撐不下

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謝晨彥指出，如果資金流出新興市場、新台幣貶值，雖然匯率部分因貶值而受惠，但若景氣不佳、出口整體下滑也不是好事，他指出若新台幣升值、資金回流亞洲，若景氣不錯、後續經濟向上，那麼其實GDP成長的利多，會蓋掉新台幣升值的利空。
不過，謝晨彥表示仍有特定產業，像是工具機產業，看美元升貶可能不是那麼重要，重點是看日圓，這是因為目前工具機產業，日本企業與台灣企業實力相當，如果日本企業報價便宜，客戶當然就找日本廠商，便會影響台廠的競爭力。
謝晨彥說，雖然現在仍有美中貿易戰、科技戰的隱憂，但這部分從2019年就開始，產業都有所調整，接下來日圓再貶的可能性不高，景氣也將逐漸回升，因此工具機指標產業大多表示今年第四季有機會築底，明（2024）年第二季業績會回暖。但他也提醒，中國大陸市場仍未復甦，過去以中國市場為主的工具機廠商可能仍有挑戰。
謝晨彥進一步表示，工具機產業今年確實因為日圓貶值、中美科技戰與中國大陸市場未能復甦而表現不佳，明年整體表現雖會向上，但成長率僅個位數，不像半導體、封測與車用市場估成長率都有雙位數15到25%，記憶體族群成長率更估有4成，未來最主要還是要看全球經濟與中國大陸市場復甦的狀況。
謝晨彥指出，以他實地了解的工具機產業來看，其實最主要不是有沒有訂單的問題，因為台廠實力在全球名列前茅、頗受國際客戶的青睞，最煩惱的還是工具機產業被視為是傳統產業，正面臨人才缺乏的問題，因為早期技職教育培養出來的人才已經慢慢退休。
這些工具機公司即便轉型升級，或是切入門檻高的利基型領域提升毛利、導入智慧化AI化，但年輕人刻板印象就是覺得做工具機是「黑手」，年輕人不願意進來，再加上專業技師、工程師面臨退休，導致人才大斷層。
謝晨彥說，或許規模大的工具機廠商可以在各方面提升自己，但大部分中小家的廠商可能正面臨很大的挑戰，坦言許多工具機廠商第二代、第三代根本就不知道怎麼解決人才荒，只好用「能做多久就做多久」的心態經營公司。他建議工具機廠即使面臨經濟復甦力道不如預期，但仍要調整體質、轉型升級，或許可以嘗試跟其他廠商合作共同解決人才荒。