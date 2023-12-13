中菲南海衝突升溫 菲駐美大使：引爆世界大戰熱點在南海而非台灣
菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）日前接受《日經》採訪時指出，下一場可能引爆世界大戰的「衝突熱點」（Flashpoint）不是台灣而是南海，示警菲律賓和中國船隻在南海發生的小衝突，「隨時」可能引發重大衝突。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《日經》報導，羅慕德斯認為如果南海發生任何事態，「那就像是另一場戰爭、世界大戰的開始」。羅慕德斯還透露，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在APEC會議場邊與中國國家主席習近平會面時，表明願意與習近平溝通，控制雙方在南海的分歧，但習近平的態度是迴避且不置可否，讓羅慕德斯直言「令人失望」。
羅慕德斯說習近平只是聽小馬可仕說，沒有表示任何意見，然後回答「我們會讓我們的國防和外交官員討論這個問題」。
羅慕德斯呼籲應在南海採取「多邊應對措施」以反制中國的脅迫行動，讓多邊國家共同展示武力，在南海進行聯合巡邏。在與美國和澳洲11月底舉行聯合巡邏行動後，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）之前曾透露，日本、紐西蘭、英國、加拿大和法國，都是邀請加入南海多邊巡邏的候選國之一。
菲律賓目前允許美軍進入菲律賓群島的9個地點，使美國不僅能夠快速提供救災和人道援助，還能應對南海和台灣海峽的突發事件，讓美軍為潛在的衝突爆發做好準備。