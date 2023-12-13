鍾易仲今為土地告下去　張博洋：參選自然要受社會公評

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鍾易仲則表示，客家人不打客家人，張博洋不是他競選對手，綠營三番兩次找張博洋跨選區抹黑他，製造客家族群對立，嘗試裂解客家票，逼得他不得不出來提告，他要對幕後黑手做嚴厲的譴責，張博洋說他的資料都是來自於監察院公職人員申報，但裡面卻沒有這一筆1336坪的農舍，卻無中生有，這背後一定是有高人指點，希望透過提告，檢調能查出幕後黑手，遏止惡劣選風。
至於購入萬平方公尺的土地，鍾易仲說第一時間他駁斥，這是來自他曾祖父繼承和贈與，是鄉下不能開發，價值不高的山坡地，張博洋說監察院公報是買賣，經過查證，他跟張博洋都沒有錯，是監察院的錯，他在申報的時候土地明明是「贈與」，每一年都一樣，今年的資料卻變成「買賣」，這中間到底發生什麼問題，他已經申請更正。
鍾易仲的對手許智傑則指出，張博洋提出鍾易仲自己的財產申報資料，30歲就擁有3萬多平方米土地，以及鍾家有破千坪農舍莊園，比馬文君、廖先翔家族的莊園還大，這些都是有所本的公開資料，他也呼籲侯友宜不要玩兩面手法，一手說要幫助年輕人買房，另一手卻任憑國民黨內馬文君、廖先翔、張智倫、鍾易仲等政二代當大地主，讓台灣的年輕人比較起來，怎麼會差這麼多，年輕人能接受嗎？
台灣基進黨市議員張博洋則指出，若自己是國民黨口中的殺蟲劑（毒絲本），那國民黨不就承認自己是台灣的害蟲？竟還開記者會詔告天下，鍾易仲是不是忘了自己的對手是現任鳳山立委許智傑，選舉選到跑來告三民區議員，是選情不樂觀到提早放棄比賽了嗎？
張博洋說，1336坪農舍莊園現在就是在鍾易仲家族名下，2011年還因為豪華違建上過新聞，鍾要參選立委自然要受社會公評，有什麼好否認？全台灣參選人財產申報都沒問題，就鍾易仲跟馬文君有問題，所有數據皆來自鍾易仲自己親手填寫的財產申報，從98年到104年，鍾易仲名下土地暴增至破萬坪，鳳山知名地標LALAPORT佔地約一萬三千坪，鍾議員30歲出頭就能有堪比三井財團LALAPORT的土地，背景可跟廖先翔、馬文君等家族比肩，若鍾議員認為這是不實指控，難道國民黨的南部地王另有其人？
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