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鍾易仲今為土地告下去　張博洋：參選自然要受社會公評

▲鍾易仲在今（13）日召開記者會並提告張博洋。（圖／鍾易仲提供）
▲鍾易仲在今（13）日召開記者會並提告張博洋。（圖／鍾易仲提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

台灣基進高雄市議員張博洋，昨（9）日在臉書貼出表格，列舉國民黨北中南的「土地主人」，其中就指國民黨立委參選人、高雄市議員鍾易仲在30歲就購入3萬平方米土地，有1336坪農舍莊園，鍾易仲在今（13）日召開記者會並提告，張博洋則說，1336坪農舍莊園現在就是在鍾易仲家族名下，2011年還因為豪華違建上過新聞，鍾要參選立委自然要受社會公評，有什麼好否認？

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議員陳麗娜表示，張博洋自稱有所本，但在鍾易仲名下從來沒有1336坪的農舍莊園任何紀載，張博洋捏造不實事實、抹黑鍾易仲，有所本根本是致命的「毒絲本（一種農藥）」，違反選罷法意圖使人不當選罪證確鑿，惡意汙衊他人，近日趙少康正式對郭璽提出告訴，所以鍾易仲對於抹黑也決定要提告。

▲鍾易仲競選總部發言人李昶志代表提告。（圖／國民黨高雄市黨部提供）
▲鍾易仲競選總部發言人李昶志代表提告。（圖／國民黨高雄市黨部提供）
鍾易仲則表示，客家人不打客家人，張博洋不是他競選對手，綠營三番兩次找張博洋跨選區抹黑他，製造客家族群對立，嘗試裂解客家票，逼得他不得不出來提告，他要對幕後黑手做嚴厲的譴責，張博洋說他的資料都是來自於監察院公職人員申報，但裡面卻沒有這一筆1336坪的農舍，卻無中生有，這背後一定是有高人指點，希望透過提告，檢調能查出幕後黑手，遏止惡劣選風。

至於購入萬平方公尺的土地，鍾易仲說第一時間他駁斥，這是來自他曾祖父繼承和贈與，是鄉下不能開發，價值不高的山坡地，張博洋說監察院公報是買賣，經過查證，他跟張博洋都沒有錯，是監察院的錯，他在申報的時候土地明明是「贈與」，每一年都一樣，今年的資料卻變成「買賣」，這中間到底發生什麼問題，他已經申請更正。

▲張博洋提出資料佐證，指出鍾易仲財產申報資料就是寫著「買賣」。（圖／張博洋提供）
▲張博洋提出資料佐證，指出鍾易仲財產申報資料就是寫著「買賣」。（圖／張博洋提供）
鍾易仲的對手許智傑則指出，張博洋提出鍾易仲自己的財產申報資料，30歲就擁有3萬多平方米土地，以及鍾家有破千坪農舍莊園，比馬文君、廖先翔家族的莊園還大，這些都是有所本的公開資料，他也呼籲侯友宜不要玩兩面手法，一手說要幫助年輕人買房，另一手卻任憑國民黨內馬文君、廖先翔、張智倫、鍾易仲等政二代當大地主，讓台灣的年輕人比較起來，怎麼會差這麼多，年輕人能接受嗎？

台灣基進黨市議員張博洋則指出，若自己是國民黨口中的殺蟲劑（毒絲本），那國民黨不就承認自己是台灣的害蟲？竟還開記者會詔告天下，鍾易仲是不是忘了自己的對手是現任鳳山立委許智傑，選舉選到跑來告三民區議員，是選情不樂觀到提早放棄比賽了嗎？

張博洋說，1336坪農舍莊園現在就是在鍾易仲家族名下，2011年還因為豪華違建上過新聞，鍾要參選立委自然要受社會公評，有什麼好否認？全台灣參選人財產申報都沒問題，就鍾易仲跟馬文君有問題，所有數據皆來自鍾易仲自己親手填寫的財產申報，從98年到104年，鍾易仲名下土地暴增至破萬坪，鳳山知名地標LALAPORT佔地約一萬三千坪，鍾議員30歲出頭就能有堪比三井財團LALAPORT的土地，背景可跟廖先翔、馬文君等家族比肩，若鍾議員認為這是不實指控，難道國民黨的南部地王另有其人？

▲鍾易仲指出，他在申報的時候土地明明是「贈與」，每一年都一樣，今年的資料卻變成「買賣」，這中間到底發生什麼問題。（圖／國民黨高雄市黨部提供）
▲鍾易仲指出，他在申報的時候土地明明是「贈與」，每一年都一樣，今年的資料卻變成「買賣」，這中間到底發生什麼問題。（圖／國民黨高雄市黨部提供）

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