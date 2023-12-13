周海媚5年前宣布停用微博！感嘆難逃「職業宿命」　原因令人心疼

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此後，周海媚只用社群「今日頭條」發布貼文，和微博周海媚工作室，可以得知她的近況。周海媚死訊11日在網路上傳開，許多網友也湧入周海媚工作室微博，要求工作人員儘快出面說明，不幸的是，12日晚間工作室發出聲明，證實周海媚死訊，讓那些等待闢謠的粉絲，換來悲傷的噩耗，死訊一出眾人感到無限悲傷。
周海媚小檔案
年齡：57歲
綽號：最美周芷若、海味、凍齡女神
出道過程：1985年參加TVB香港小姐選美比賽落選後出道
感情：曾和港星呂良偉有1年婚姻、與建築師男友交往12年分手
代表作：電視劇《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《今生今世》、《縱橫四海》、《大鬧廣昌隆》
近況：2018年10月來台灣參加第53屆電視金鐘獎頒獎典禮，與張軒睿擔任頒獎嘉賓
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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