快訊／周海媚因病醫治無效！公司證實過世　享年57歲

周海媚5年前宣布停用微博！感嘆難逃「職業宿命」　原因令人心疼

記者薛羽彤／綜合報導

有「最美周芷若」之稱的港星周海媚，昨（12）日工作室證實，她於11日過世，享年57歲。而她平時的近況與出席活動資訊，都是由工作室的官方微博發布，事實上她擁有個人微博，最新貼文卻停留在2018年，全因遭受網路霸凌而宣布停用微博。

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▲周海媚出道38年，演過許多經典戲劇、電影作品。（圖／周海媚微博）
▲周海媚出道38年，演過許多經典戲劇、電影作品。（圖／周海媚微博）
周海媚在2018年的古裝劇《香蜜沉沉燼如霜》中扮演天后「荼姚」，飾演惡女反派，因為演技精湛，角色令人恨得牙癢癢，讓入戲太深的網友，跑到她的微博底下謾罵，受到網路霸凌。2018年8月28日周海媚宣布不再更新微博，「網路時代，理解情緒大於客觀的輿論生態；身為藝人，把自己的一切交付到顯微鏡下被凝視也是職業宿命。但當思考被情緒裹挾變成潮水方向，我選擇激流勇退。一生何求，誰計較讚美與詛咒。陌生人你好，感謝你的愛和乖張，微博再見，繼續我的地闊與天長。」

▲周海媚在《香蜜沉沉燼如霜》飾演反派，引來網友謾罵，她不接受網路霸凌，宣布停用微博。（圖／周海媚微博）
▲周海媚在《香蜜沉沉燼如霜》飾演反派，引來網友謾罵，她不接受網路霸凌，宣布停用微博。（圖／周海媚微博）
此後，周海媚只用社群「今日頭條」發布貼文，和微博周海媚工作室，可以得知她的近況。周海媚死訊11日在網路上傳開，許多網友也湧入周海媚工作室微博，要求工作人員儘快出面說明，不幸的是，12日晚間工作室發出聲明，證實周海媚死訊，讓那些等待闢謠的粉絲，換來悲傷的噩耗，死訊一出眾人感到無限悲傷。

▲周海媚檔案。（圖／周海媚微博、NOWnews製圖）
▲周海媚檔案。（圖／周海媚微博、NOWnews製圖）
周海媚小檔案

年齡：57歲

綽號：最美周芷若、海味、凍齡女神

出道過程：1985年參加TVB香港小姐選美比賽落選後出道

感情：曾和港星呂良偉有1年婚姻、與建築師男友交往12年分手

代表作：電視劇《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《今生今世》、《縱橫四海》、《大鬧廣昌隆》

近況：2018年10月來台灣參加第53屆電視金鐘獎頒獎典禮，與張軒睿擔任頒獎嘉賓

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