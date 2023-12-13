今天開賣！7-11、全家「威士忌拿鐵」試喝PK：整罐催落立刻下班

7-11新品：「精品微醺威士忌拿鐵」189元
7-ELEVEN自12月13日起開賣「精品微醺威士忌拿鐵」，使用大杯花香耶加雪菲精品拿鐵，另附一瓶Johnnie Walker黑牌威士忌（50ml迷你酒），並隨機加送約翰走路3D造型杯塞，整組售價189元，全台限量30萬杯。
全家新品：「醉醺蘋果焦糖拿鐵」109元
全家則是和威士忌品牌傑克丹尼（Jack Daniel's）合作，今（13）起開賣醉醺蘋果焦糖拿鐵、醉醺蘋果仙女紅茶，都附上一瓶田納西蘋果威士忌（50ml迷你酒），買1杯就送1顆舒壓捏捏杯，共2款隨機不挑款，醉醺拿鐵整組售價109元，醉醺仙女紅茶是99元。
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從價格來看，7-11組合價189元看似高出許多，不過主要是使用較高級的「藍杯」精品拿鐵，單杯原價就要110元，加上約翰走路黑牌12年迷你酒原價119元，組合價約是8.3折。而全家醉醺拿鐵（109元）是使用原價55元的大杯拿鐵，加上威士忌迷你酒原價89元，組合價約7.7折。
7-11、全家「威士忌迷你酒」差在哪？
迷你酒部份，雖然7-11附上的約翰走路威士忌看起來比較大罐，其實兩者迷你酒容量相同、都是50ml裝，不過7-11酒精成份是40%、全家酒精成份是35%。此外，7-11約翰走路迷你酒是玻璃瓶身，比起全家的傑克丹尼迷你酒是塑膠瓶，前者質感大加分。
7-11送約翰走路杯塞、全家有捏捏杯
贈品方面，7-11買就送約翰走路3D造型杯塞，有藍、黑、金三色隨機出貨，精緻度還不錯，塞入杯洞算是密合，不過主要還是裝飾用途，並不能完全阻止咖啡溢出。全家則是買就送捏捏杯，有兩款造型，PU材質手感柔軟，用力捏下會慢慢回彈，紓壓類玩具的實用性稍高一些。
至於大眾最關注的口感表現，兩款咖啡在購買時，店員都會詢問要不要幫倒入威士忌，或是索取整瓶，再依個人喜好調配酒量，客製化微醺程度。
兩大超商「威士忌拿鐵」口味比較
7-11附上酒精濃度40%的約翰走路威士忌，《NOWnews》整罐倒入試喝，光是開瓶時就聞到濃郁酒香，咖啡入口時酒精味極度明顯，不過拿鐵緩和了威士忌的嗆辣，喝起來是順口的、且會回甘，含在口中更有滿滿威士忌味，喝個幾口就有微灼感，連胃部都有熱熱的感覺，如果酒量不好的人，肯定直接下班。
全家「醉醺蘋果焦糖拿鐵」則另在拿鐵中加入焦糖，倒入整罐濃度35%的蘋果威士忌後，喝起來「明顯甜很多」，且有蘋果香氣及甜味，焦糖的甜淡化了威士忌的酒精味，對不愛喝烈酒的人而言，相對好入口許多，整體感覺較偏向女性喜愛的奶酒，甜中又帶有微微辛辣感，而7-11威士忌拿鐵則較陽剛、充滿大人味。
兩大超商附送的迷你酒濃度都不低，兩杯咖啡各試喝五分之一後，已經有乾掉一大罐7%啤酒的微醺感，不僅臉部發熱，還浮現睡意，如果上班時間快速喝完一杯，確實極有可能午休一路睡到下班，若是需要騎車、開車千萬不能喝。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！