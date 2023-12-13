台股盤中指數強勢拉抬多檔ETF！00918股價、交易量雙創新高

00919年配息率衝破10%　規模長胖！年增逾3772%、居ETF「成長王」

▲00919今年來規模年成長率3772.55%，成為台股ETF規模成長王。（圖／NOWnews資料照片）
▲00919今年來規模年成長率3772.55%，成為台股ETF規模成長王。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

今年台股ETF超夯，觀察前十大台股ETF的規模變化來看，前十大依規模排序分別為，0050元大台灣50、0056元大高股息、00878國泰永續高股息、00929復華台灣科技優息、00919群益台灣精選高息、006208富邦台50、00713元大台灣高息低波、00881國泰台灣5G+、00632R元大台灣50反1、00900富邦特選高股息30，這10檔規模總共1.199兆台幣，占了台股ETF總規模1.398兆的近9成，其中00919今年來規模年成長率3772.55%，成為台股ETF規模成長王。

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進一步以規模年成長率看，市場唯一連續3次配息率超過10%的00919群益台灣精選高息ETF，今年來規模年成長率3772.55%，成為台股ETF規模成長王。據了解，00919去年底規模僅19.7億，12日規模已來到757.8億，並成為第5大台股ETF。

00919在11月30日公告12月配息預估配發金額為新臺幣0.5元，年化配息率連續三季衝破10%，刷新台股ETF配息紀錄，且00919前二次都完成填息，投資人每季都賺10%，也吸引了投資人眼光，規模與成交量受益人等與日俱增。

且從最新淨值組成觀察最新可配息金額為2.23元，未來高息續航力可達一年，值得期待。00919本次除息日為12月18日，參與除息最後買進日為12月15日，配息發放日為2024年1月12日。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台股ETF殖利率是一個很重要的參考指標，台股高息ETF穩定的高息配息政策以及精選選股資本利得與填息能力的好表現，都是投資人在選擇標的時須考量的因素，現階段處於升息循環的尾端，投資人要求的收益水準已隨著調升的利率水漲船高。

謝明志指出，台股在Fed可能不再升息與經濟具韌性增強市場信心，美債殖利率大幅下滑推升股市大漲，雖然景氣復甦力道仍不強但逐步改善方向未變，2024年仍是產業回補庫存、經濟穩健成長基調，中國農曆年後廠商動作將是重要觀察點。台股在選舉與作夢行情使得資金動能提升，傳統旺季外銷動能轉強，基本面有支撐，企業獲利翻正、GDP增速上揚帶動評價走高，強勢股、低基期正向輪動，盤勢熱度有望延續。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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