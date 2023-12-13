搶「億」級富豪商機！銀行打造專屬外幣金融債　最高享9%配息

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根據金管會統計，截至今（2023）年9月底，9家獲准開辦高資產理財銀行的高資產客戶數已有6466人，資產規模共7984億元，加計證券端高資產理財客戶數723人、1300億的資產規模，合計高資產客戶數共6879人、高端理財總資產規模已破9千億大關，達9284億元。
如今，金管會進一步放寬高資產財富管理的銀行申請門檻，外商銀行也有望加入，包括渣打、法巴、匯豐等銀行也向金管會表達興趣，也讓台灣高資產財管市場競爭也更加激烈。
以第一銀行來說，自2021年9月開辦高資產客戶財富管理業務，截至今年11月底，高資產客戶數1259戶及管理資產規模1354億元。隨著全球通膨腳步趨緩，市場普遍預期升息步入尾聲，順應投資市場脈絡，為協助客戶掌握最佳投資契機，第一銀行設計發行2檔專屬高資產客戶的連結利率走勢的結構型金融債券，分別為1.5年期及5年期，皆為美元計價、100%到期保本，首年固定配息，其中5年期配息率達9%，第2年起則觀察連結標的採區間配息，總銷售募集金額達3760萬美元。
其實，玉山銀行在今年7月底時也首創將高資產顧客金融商品連結ESG綠色債券，在高資產顧客踴躍認購之下，短短1周募集金額達到4090萬美元，發行標的分別為3年期每季配息連結利率與6個月期到期配息連結匯率的外幣結構型金融債券，皆以美元計價，到期100%美元保本。根據利匯率市場趨勢與長短天期彈性設計，為高資產顧客提供差異化的資產配置服務。
兆豐銀行也積極開發高資產客戶，截至今年9月底，高資產客戶數已超過1100人，資產規模突破新台幣1500億元，10月底推出「高資產客戶線上申請服務」，透過行動銀行APP，3分鐘就可先完成遞件申請，後續再由客戶的專屬理專搭配視訊服務平台完成審核作業，取代過往填寫紙本文件等繁雜申請流程。