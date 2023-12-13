NBA／率獨行俠退湖人還不夠 Doncic「背後長眼睛」秀超狂傳球
美國職籃NBA達拉斯獨行俠，今在主場迎戰近況正熱的洛杉磯湖人，Luka Doncic全場繳出33分17助攻，替補上陣的Tim Hardaway Jr.也得到32分，2人聯手擋下湖人猛攻，最終獨行俠就以127:125驚險收下勝利，也收下近期4連勝。
實習記者陳品翔/綜合報導
比賽來到第四節約剩9分10秒時，獨行俠以101:99落後2分，Doncic切入禁區來到油漆區附近，面對湖人Jaxson Hayes貼身防守，Doncic展現了他驚人的傳球實力。Doncic在幾乎沒有看到隊友的情況之下，彷彿「背後長眼睛」，就將球從Hayes與後方的八村壘背後傳過去，讓隊友Dante Exum順利拿到球，而Exum也很爭氣，投進這顆三分球，將領先優勢討了回來。
Dante Exum本場比賽表現也相當優異，全場共計10投8中、三分球9投7中，得到26分4篮板3助攻。值得一提的是，Exum來到末節手感更加火燙，共計8投6中，單節飆進5記三分，單節得到17分2篮板1助攻。
而Luka Doncic這記漂亮助攻也在網路上引發球迷討論，紛紛讚嘆他的傳球視野。「這是Luka的魔法」、「毫無疑問是本場比賽的MVP」、「這是我見過的最瘋狂的傳球」。球迷在社群上寫到。
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