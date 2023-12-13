王世堅加入搶救王義川大兵 「堅義兄弟」盼進入國會拒絕韓國瑜
選前倒數31天，民進黨各個小雞紛紛響應「搶救王義川大兵」行動，台北市議員林延鳳、顏若芳率台北市之先，在重要路口掛起「迷彩風」搶救行動看板，今（13）日宣布，將於本月22日晚上6時半，在石牌國中加碼舉辦「搶救王義川大兵行動台北場」，她們說明，不僅民進黨不分區立委候選人王義川、政治評論員李正皓與新北市議員卓冠廷「原班人馬」再度合體，立委候選人王世堅、立委吳思瑤以及「神秘嘉賓」也將到場相挺，這也將是王世堅、王義川「堅義兄弟」首度同台演出，盼一同進入國會「義堅扛起」台灣的未來，並訴求「拒絕韓國瑜 團結護國會」。
記者邱新博／台北報導
林延鳳指出，不只綠色執政要延續，民進黨「國會過半」更是維繫台灣命運的關鍵，除了守護選區黨內立委候選人，大家更應守住過半關鍵，也就是寶貴的「不分區席次」，以求「拒絕韓國瑜，團結護國會！」她強力呼籲，若是專業又接地氣，位居民進黨不分區第14名的王義川順利進入立法院，民進黨就有很大機會守住過半席次，協助「賴蕭配」入主總統府後順利施政。
林延鳳說，因此她與顏若芳第一時間就戮力籌備，在最短時間內於承德路七段、百齡橋邊、重慶民族路口等掛起支持看板，並籌備相關活動，且成功邀約王義川、李正皓、卓冠廷之外，選區內「學長學姊」王世堅、吳思瑤等更是熱情相挺。
顏若芳表示，王義川在政論節目的表現深植人心，論述上「電爆」民眾黨不分區立委候選人黃國昌，令其不敢與之辯論的實力，更令大家相信王義川未來進入立法院，一定是守護台灣價值、值得信賴的人選。
她強調，此次「搶救王義川大兵行動台北場」活動，是王世堅、王義川「堅義兄弟」首度同台演出，這兩位深受年輕人喜愛的政治人物，勢必將共同迸發出「保證勁爆」的火花，創造「義堅扛起」台灣未來的新力量，一同守住綠色執政與國會過半，並再次呼籲，唯有民進黨過半，守護國家的國防預算不被惡意杯葛，才能真正維護台海和平、台灣安全。