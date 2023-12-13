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習近平訪越要構建「命運共同體」　BBC細數中越「愛恨交織」關係

▲中國國家主席習近平於昨（12）日抵達河內展開為期兩天的越南國事訪問。圖為習近平與越共總書記阮富仲。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家主席習近平於昨（12）日抵達河內展開為期兩天的越南國事訪問。圖為習近平與越共總書記阮富仲。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

中國國家主席習近平於昨（12）日抵達河內展開為期兩天的越南國事訪問，《BBC》報導指出，預料在習近平訪問期間會有大量的溢美之詞用於頌揚「這兩個共產主義鄰邦之間的歷史友誼」，但是中越之間也存在許多分歧與摩擦，尤其越南的反中情緒比東南亞其他任何地方都更為強烈。

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《BBC》報導表示，習近平這次訪越旨在加強與越南之間的關係，爭取越南加入習近平擘劃的「人類命運共同體」，以確保中國在競逐越南支持的競爭中領先美國一步。今年9月，美國總統拜登（Joe Biden）在訪問河內期間，將美越關係提升為「全面戰略伙伴」，這是越南目前最高層級的外交關係。

中國將承諾提供越南其先進的鐵路技術，幫助越南升級交通基礎設施。包括一條從中國南部穿過越南稀土礦藏最為豐富的地區，到達海防港的鐵路線。

然而在另一方面，中國與越南正因為南海的主權爭議而有所分歧。中國與越南在歷史上的恩怨不少，包括1979年導致雙方數千士兵喪生的全面邊境戰爭，以及中國對越南的長期殖民歷史，還有越南對中國在湄公河上修建大壩的不滿。

《BBC》引述了幾位越南網友直率的發言，「我們只想要和平，所以習主席請不要來」、「如果習近平取消九段線，兩國就可以立即成為兄弟」。越南對於網路控管不像中國那麼嚴格，因此許多越南網友可以高聲討論中越之間的糾紛。

《BBC》指出，越南在擊敗法國和美國後贏得獨立，「這種自豪的民族主義情緒與對中國這個北方巨鄰的歷史恐懼相融合，使得越南公眾的反中情緒比東南亞其他任何地方都更為強烈」。在2014年，越南因中國在主權有爭議的海域部署鑽油平台，爆發導致多人死亡、數十家外資工廠被毀的反中騷亂。

中越雖然在近年都努力避免彼此衝突升級，但兩國關係從未風平浪靜，像是越南因為九段線爭議禁止電影《芭比》上映，且越南也一直不願接受習近平「一帶一路」倡議下的中國投資，因為擔心這會激起越南民眾的不滿，越南領導人一直必須謹慎處理民眾對於中國的複雜情緒。

中國是越南最大的貿易伙伴，每年雙邊貿易額接近2000億美元，也是越南最大的外國直接投資來源地。雖然越南常被視為減少對中國依賴的「China＋1」首選，但事實上也有許多中國企業將生產轉移到越南，只是為了繞過美國與中國「脫鉤」的政策限制。

除了經貿緊密往來外，中越領導層之間也存在意識形態上的聯繫，《BBC》形容習近平與阮富仲都「對西方民主價值觀嗤之以鼻，並決心維持各自政黨對政治生活的鐵腕控制」。

《BBC》報導最後結論，中越關係在過去歷史上愛恨交織，而放眼未來，兩國的戰略構想也存在巨大差異。中國是新興超級大國，決心挑戰美國領導的冷戰後的單極秩序，而越南則是一個中等規模國家，決心通過平衡與中美的關係，盡可能多地獲得國家利益和安全保障。

越南奉行「竹子外交」，主張不參加軍事聯盟、不聯合一國反對另一國、不允許外國在越南設立軍事基地、不在國際關係中訴諸武力。但北京不會接受越南與所有國家為友的作法，越南與美國關係升級，肯定會讓北京認為自己的影響力受到影響。

《BBC》指出，對於越南領導人來說，在他們尋求與所有國家為友時，中國的友誼必須是第一位。但這種關係也始終受到各種考驗，包括南海的爭端以及越南人民對中國的感受等等。

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