全台最早迎2024！淡水跨年煙火秀「突破13分鐘」 最佳觀賞秘境曝
距離2024跨年不到一個月，新北市政府今（13）日舉辦「閃耀新北圈起1314跨河煙火」發佈會，宣布於12月31日下午3點起在淡水漁人碼頭、海關八頭、八里左岸公園舉辦一系列跨年活動，並且在晚間8點24分施放全台最早跨年煙火，施放總長達13分14秒，且發數突破前兩年，最佳觀賞秘境一圖報你知！
記者鍾怡婷/綜合報導
新北市政府指出，今年跨年活動場域將橫跨淡水、八里兩岸，是全台唯一的跨河盛宴，在12月31日下午3點開始，於淡水海關碼頭、漁人碼頭以及八里左岸，規劃有恐龍派對、閃耀舞台、動fun舞台、暖心市集、魔幻舞台5大主題區安排一系列活動。
下午4點開始，閃耀舞台藝人輪番上陣演出，主持群由黃鐙輝、曾子余、梁舒涵組合；藝人陣容有台語金曲歌王許富凱，以及許久沒有公開演出的溫嵐，帶來勁歌熱舞嗨翻漁人碼頭；趙詠華將與鄭怡帶來抒情溫暖的懷舊金曲。
另匯集人氣男團U：NUS、B.T.O.D、馬念先、林俊逸、板凳樂團，嗨唱一整晚，全齡作伙來。20時24分煙火施放13分14秒後，由許富凱壓軸與新北市新北高中音樂班演出，帶來聽覺饗宴。
最令人期待的河岸煙火秀，從淡水河口沿岸兩側，都可欣賞到煙火。最佳觀賞點，在淡水端部分，從捷運淡水站至漁人碼頭沿線；八里端部分從八里渡船頭開始，一路延伸至風帆碼頭。
新北市劉和然副市長代理市長表示，今年是淡水跨年煙火秀活動舉辦的第三年，除了延續1314秒的煙火時長外，更額外加上光束，讓大家提早看到明年完工的淡江大橋美景，並且配合明年龍年打造「大龍」意象，以及獲得大獎的九份紅燈籠元素全加入煙火秀。跨年活動從4點開始，一直到煙火秀施放完畢都還不會太晚，邀請市民可以帶著全家同樂、親子共聚。
由於跨河煙火打響名號，淡水、八里的飯店住宿更是超級搶手，像是福容大飯店訂房從7月就已經客滿，劉和然代理市長也呼籲民眾，可以透過大眾運輸前往煙火施放場地，並且交通局也已經全面備戰，會安排實施交通管制。